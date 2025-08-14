- Home
ರಾಜಮೌಳಿ, ಅನಿಲ್ ರವಿಪುಡಿ, ಲೋಕೇಶ್ ಕನಗರಾಜ್, ಅಟ್ಲಿ, ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಹಿರಾನಿ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ - ಈ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸೋಲೇನೆಂದು ತಿಳಿಯದೆ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ.
ಸೋಲಿಲ್ಲದ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ. ಹತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿನೇ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂರು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಹಿಟ್ ಆಗೋದು, ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟವು ಸೇರಿ ಹದಿನೈದು ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದು. ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ್ರೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೋತಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೋಲೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್. ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಹಿಟ್ ಟಾಕ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಗೆದ್ದಿವೆ. ಈ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ರಾಜಮೌಳಿ 12 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಹಿಟ್
ಸೋಲೇನೆಂದು ತಿಳಿಯದ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಿ ರಾಜಮೌಳಿ ಮೊದಲಿಗರು. ಅವರು ಮಾಡಿರುವ 12 ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಹಿಟ್. ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದ 'ಯಮದೊಂಗ' ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಿತು. 'ಆರ್ಆರ್ಆರ್' ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಿತು. ಆಸ್ಕರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಂ 1', 'ಸಿಂಹಾದ್ರಿ', 'ಸೈ', 'ಛತ್ರಪತಿ', 'ವಿಕ್ರಮಾರ್ಕುಡು', 'ಯಮದೊಂಗ', 'ಮಗಧೀರ', 'ಈಗ', 'ಮರ್ಯಾದ ರಾಮಣ್ಣ', 'ಬಾಹುಬಲಿ', 'ಬಾಹುಬಲಿ 2', 'ಆರ್ಆರ್ಆರ್' ಸಿನಿಮಾಗಳು ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜಮೌಳಿ. ಈಗ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅನಿಲ್ ರವಿಪುಡಿ 8 ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು
ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಿಲ್ ರವಿಪುಡಿ ಮನರಂಜನೆಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿ. 'ಪಟಾಸ್' ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಮೊದಲ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೇ ಗೆದ್ದರು. ಎಲ್ಲಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಮಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಹಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 'ಪಟಾಸ್', 'ಸುಪ್ರೀಂ', 'ರಾಜಾ ದಿ ಗ್ರೇಟ್', 'ಎಫ್2', 'ಸರಿಲೇರು ನೀಕೆವ್ವರು', 'ಎಫ್ 3', 'ಭಗವಂತ್ ಕೇಸರಿ', 'ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ವಸ್ತುನ್ನಾಂ' ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಎಫ್ 3' ಸಿನಿಮಾಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟಾಕ್ ಬಂದ್ರೂ ಹಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಜೊತೆ 'ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ವಸ್ತುನ್ನಾಂ' ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ಸಿನಿಮಾ 350 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಕೇವಲ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಈ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಳಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ. ಈಗ ಅನಿಲ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮುಂದಿನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.
ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಹಿರಾನಿ ಆರು ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಹಿರಾನಿ ಕೂಡ ಸೋಲೇನೆಂದು ತಿಳಿಯದ ನಿರ್ದೇಶಕ. 'ಮುನ್ನಾಭಾಯ್ ಎಂಬಿಬಿಎಸ್' ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದರು. 'ಲಾಗೇ ರಹೋ ಮುನ್ನಾಭಾಯ್', '3 ಇಡಿಯಟ್ಸ್', 'ಪಿಕೆ', 'ಸಂಜು', 'ಡಂಕಿ' ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಆರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಆರು ಹಿಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಟ್ಲಿ ಐದು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು
ಅಟ್ಲಿ ಕೂಡ ಶೇ.100 ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿರುವ ನಿರ್ದೇಶಕ. 'ರಾಜಾರಾಣಿ' ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು. 'ಥೆರಿ', 'ಮೆರ್ಸಲ್', 'ಬಿಗಿಲ್', 'ಜವಾನ್' ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಜವಾನ್' ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಗೆಲುವು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲು ಅರ್ಜುನ್ ಜೊತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ.
ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಾಲ್ಕು ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು
ಕನ್ನಡದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ದೇಶಕ. 'ಉಗ್ರಂ' ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಿತು. 'ಕೆಜಿಎಫ್' ಸಿನಿಮಾ ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್. ಈ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದರು. ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ 'ಸಲಾರ್' ಮಾಡಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹಿಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಮಿಶ್ರಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದ 'ಸಲಾರ್' 700 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿತು. ನಾಲ್ಕು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕು ಹಿಟ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಈಗ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಜೊತೆ 'ಡ್ರಾಗನ್' ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಮೂರು ಹಿಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು
ನಾಗ್ ಅಶ್ವಿನ್ ಮೂರು ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದಲೇ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದರು. 'ಎವಡೇ ಸುಬ್ರಮಣ್ಯಂ' ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ. 'ಮಹಾನಟಿ'ಯಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಪ್ರಭಾಸ್ ಜೊತೆ 'ಕಲ್ಕಿ 2898 AD' ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದರು. ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಷನ್ ಸೇರಿಸಿ ಗೆದ್ದರು. ಭಾರತೀಯ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗ.
'ಕೂಲಿ' ಹಿಟ್ ಆಯ್ತಾ?
ತಮಿಳು ನಿರ್ದೇಶಕ ಲೋಕೇಶ್ ಕನಗರಾಜ್ ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿ ನಿರ್ದೇಶಕ. 'ಮಾನಗರಂ' ಮೂಲಕ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ. 'ಖೈದಿ'ಯಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. 'ಮಾಸ್ಟರ್', 'ವಿಕ್ರಮ್', 'ಲಿಯೋ' ಸಿನಿಮಾಗಳಿಂದ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರು. ಈಗ 'ಕೂಲಿ' ಸಿನಿಮಾ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾರ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ರಜನಿಕಾಂತ್, ನಾಗಾರ್ಜುನ, ಉಪೇಂದ್ರ, ಅಮೀರ್ ಖಾನ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಟಾಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಸಿನಿಮಾ ಓಡೋದು ಕಷ್ಟ ಅನ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಲೋಕೇಶ್ ಗೆಲುವಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ.