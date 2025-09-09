- Home
- ಸಿನಿಮಾಕ್ಕಾಗಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಎದುರೇ 45 ನಿಮಿಷ ಲೈವ್ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಟಿ! ಈಕೆ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳೋ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿ
ಸಿನಿಮಾದ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ತೆಳ್ಳಗಾಗುವುದು, ದಪ್ಪ ಆಗುವುದು, ಸಿಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಬರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು… ಹೀಗೆ ಹಲವು ರೀತಿಯ ತಯಾರಿಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ನಟರು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇದೆ. ಆದರೆ, ನಟಿಯೊಬ್ಬಳು \ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಎದುರೇ 45 ನಿಮಿಷ ಲೈವ್ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಸುರಸುಂದರಿ ಶ್ವೇತಾ ಮೆನನ್
1994ರ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಇಬ್ಬರು ಭಾರತದ ಸುಂದರಿಯರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ತಂದರು. ಒಬ್ಬರು ಮಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು, ಇದಾದ ನಂತರ, ಇಬ್ಬರೂ ಬಾಲಿವುಡ್ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿ ಇನ್ನೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಹೃದಯವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 1994 ರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಪರಸ್ಪರ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಮತ್ತು ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ಸುಂದರಿಯರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಟಿಯೇ ಶ್ವೇತಾ ಮೆನನ್! (Shweta Menon)
'ಕಲಿಮಣ್ಣು' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಹೆರಿಗೆ
ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮೂರು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಎದುರೇ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನಟಿ ಈಕೆ! ಶ್ವೇತಾ ಮೆನನ್ ತಮ್ಮ 'ಕಲಿಮಣ್ಣು' (Kalimannu) ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ದೃಶ್ಯಕ್ಕಾಗಿ, ಶ್ವೇತಾ ತಮ್ಮ ಹೆರಿಗೆಯನ್ನು ನೇರಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದರು, ಅದು ಕೂಡ ಮೂರು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ಮುಂದೆ. ಬ್ಲೆಸ್ಸಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಸುಮಾರು 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ತಮ್ಮ ಹೆರಿಗೆಯ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕ್ಯಾಮೆರಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಗಳು ಸಬೀನಾಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದರು.
ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಒಂದು ನೋಟ
ಶ್ವೇತಾ ಮೆನನ್ 1990 ರಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ಕೆಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ನಂತರ ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ಗೆ ತಿರುಗಿದರು. ಇದರ ನಂತರ, ಅವರು 1994 ರಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುಷ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ ಮತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಅವರಂತಹ ಸುಂದರಿಯರನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರು. ಶ್ವೇತಾ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಟಾಪ್ 5 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದರು.
ಕಾಂ*ಡೋಮ್ ಜಾಹೀರಾತಿನಿಂದ ಫೇಮಸ್
ಇವರು ಮಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕಾ*ಮಸೂತ್ರ ಕಾಂ*ಡೋಮ್ ಜಾಹೀರಾತಿನ ಮೂಲಕ. ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲೂ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ತೋರಿಸಲು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೇ ಶ್ವೇತಾ ಅವರು, ಜಾಹೀರಾತಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಹಲ್ಚಲ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದವರು.
ಬೋಲ್ಡ್ ಪಾತ್ರಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು
ಬೋಲ್ಡ್ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕವೇ ತೆರೆಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶ್ವೇತಾ, ಐಟಂ ಡಾನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದವರು. 49ರ ಹರೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹಾಟ್ ತಾರೆಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ರೂಪದರ್ಶಿಯಾಗಿದ್ದ ಶ್ವೇತಾ, ಅನಸ್ವರಂ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಮಲೆಯಾಳಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರು.
ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ಸೈ
ನಂತರ ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲೂ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡರು. ಬೋಲ್ಡ್ ಪಾತ್ರಗಳ ಮೂಲಕವೇ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಲ್ಲ. ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದೋ ಕೆಟ್ಟದೋ ನನಗದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ವಿಷಾದವೂ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅನಿಸಿದಂತೆ, ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ನಿರೂಪಕಿಯಾಗಿಯೂ ಫೇಮಸ್
ಶ್ವೇತಾ ಮೆನನ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಮಲಯಾಳಂ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ನಿರೂಪಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದರು. 2011 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು ಮುಂಬೈ ನಿವಾಸಿ ಶ್ರೀವಲ್ಸನ್ ಮೆನನ್ ಅವರನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು, ಮತ್ತು ನಂತರ 2013 ರಲ್ಲಿ, ಅವರು 'ಕಲಿಮಣ್ಣು' ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ನೇರ ಹೆರಿಗೆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದರು. ನಿರ್ದೇಶಕ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿ ಶ್ವೇತಾ ಮೆನನ್ ಅವರ ಮಗುವಿನ ಜನನವನ್ನು ಲೈವ್ ಆಗಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಚಿತ್ರದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿಸಿದರು.
ಮೂರು ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬಳಕೆ
ನಿರ್ದೇಶಕರು ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲು ಮೂರು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ನರ್ಸ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಚಿತ್ರತಂಡದ ಮೂವರು ಸದಸ್ಯರು ಹೆರಿಗೆ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಈ ಚಿತ್ರವು 2013 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಯಿತು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿತು.