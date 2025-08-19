- Home
- ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಲಹೆಯಿಂದಲೇ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಚಿತ್ರ ಫ್ಲಾಪ್ ಅಂತೆ: ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅನಿಲ್ ಸುಂಕರ
ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅಭಿನಯದ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಲಹೆಯಿಂದ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಮಾತುಗಳು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ.
Image Credit : IMDB
ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಈಗ ರಾಜಮೌಳಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಮಹೇಶ್ ತುಂಬಾ ಶ್ರಮ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಉದ್ದ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಸಿ ವಿಭಿನ್ನ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಅಭಿನಯದ ಒಂದು ಫ್ಲಾಪ್ ಸಿನಿಮಾ ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಹೇಳಿಕೆಯೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.
Image Credit : Sun Nxt
ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಮತ್ತು ಸುಕುಮಾರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ 1 ನೇನೊಕ್ಕಡಿನೇ ಚಿತ್ರ ಬಂದಿತ್ತು. ದೊಡ್ಡ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯ್ತು. ಸುಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನ, ಕಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೂ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಮಹೇಶ್ಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದು, ಗೊಂದಲದ ಕಥೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಬಜೆಟ್ನ 1 ನೇನೊಕ್ಕಡಿನೇ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಿತು.
Image Credit : Youtube/Shreyas Media
ಆದ್ರೆ ಮಹೇಶ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕಲ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಅಂತಾರೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಅನಿಲ್ ಸುಂಕರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬರ ಮಾತು ಕೇಳಿದ್ದರಿಂದಲೇ 1 ನೇನೊಕ್ಕಡಿನೇ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅನಿಲ್ ಸುಂಕರ ಹೇಳುತ್ತಾ, 1 ನೇನೊಕ್ಕಡಿನೇ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಟ್ರೇಲರ್ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ.
Image Credit : Facebook
ನಾವು ಮಾಡಿದ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಅದೇ. ಆಗ ಚಿತ್ರದ ಟ್ರೇಲರ್ ಅನ್ನು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನೂ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ವಿ. ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಈ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಓಪನಿಂಗ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಯ ಪಟ್ಟು ಟ್ರೇಲರ್ ನಿಲ್ಲಿಸಿಬಿಟ್ವಿ.
Image Credit : Instagram/Namrata Shirodkar
ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಟ್ರೇಲರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಕಥೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಬಿಡೋಣ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಕ್ಕೆ ಹೋದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಮಹೇಶ್ಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಬೇಸರವಾಯ್ತು. ಅದೇ ಸಿನಿಮಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮೈನಸ್ ಆಯ್ತು. ಟ್ರೇಲರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನ ಮೊದಲೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದಿತ್ತು. ಅದು ಆಗದೇ ಇದ್ದದ್ದೇ 1 ನೇನೊಕ್ಕಡಿನೇ ನಿರಾಸೆ ಮೂಡಿಸಲು ಕಾರಣ ಅಂತ ಅನಿಲ್ ಸುಂಕರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ 1 ನೇನೊಕ್ಕಡಿನೇ ಚಿತ್ರದಿಂದ ದೂಕುಡು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಮುರಿಯಬೇಕು ಅಂತಿದ್ವಿ. ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
