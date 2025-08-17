- Home
ಎನ್ಟಿಆರ್ ನಟಿಸಿರೋ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾ 'ವಾರ್ 2'ಗೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ವಾರ್ -2 ಕಲೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇನೂ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿಲ್ಲ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದ ತಾರಕ್ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತಿವೆ.
ವಾರ್ - 2
ಎನ್ಟಿಆರ್ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ 'ವಾರ್ 2' ಸಿನಿಮಾದ ಮೂಲಕ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಈ ಸ್ಪೈ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಹೃತಿಕ್ ರೋಷನ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಯಾನ್ ಮುಖರ್ಜಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಗುರುವಾರ ತೆರೆಕಂಡು ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಪೈ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟಾಕ್ ಬಂದಿದೆ.
ವಾರ್ 2 ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಎನ್ಟಿಆರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ವಾರ್ 2 ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಓಪನಿಂಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. 'ವಾರ್ 2' ಮೊದಲ ದಿನ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ 80 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.
ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ 75 ಕೋಟಿ, ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ 40 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ಈ ರೀತಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರೋದು ಮಾಮೂಲಿ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮೂರು, ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದವರೆಗೂ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಟ್ರೇಡ್ ವಲಯದ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಹಿಟ್ ಆಗೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹಿಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 700 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು.
ನೆಗೆಟಿವ್ ಟಾಕ್
'ವಾರ್ 2' ಸಿನಿಮಾಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟಾಕ್ ಬಂದಿದೆ. ಎನ್ಟಿಆರ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನಿರಾಸೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವರು ಓಪನ್ ಆಗೇ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಡುವೆ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಒಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾನ ತಡೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರಂತೆ.
ಎನ್ಟಿಆರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲಿ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ 'ದೇವರ 2' ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು.
ದೇವರ 2
ಈಗ 'ದೇವರ 2' ಸಿನಿಮಾನ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರಂತೆ ಎನ್ಟಿಆರ್. 'ದೇವರ' ಸಿನಿಮಾಗೂ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ 'ವಾರ್ 2' ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಎನ್ಟಿಆರ್ 'ದೇವರ 2' ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ದಾರಂತೆ. ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೊರಟಾಲ ಶಿವ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರಂತೆ.
ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ರಾಜ್ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೈ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಬರ್ತಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ 'ವಾರ್ 2' ರಿಸಲ್ಟ್ ಎರಡು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದೆ.
'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್
ಈಗ ತಾರಕ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಡ್ರ್ಯಾಗನ್' ಸಿನಿಮಾ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ನಾಯಕಿ. ಬಂಗಾಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಮಾಫಿಯಾ ಕಥೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ತಾರಕ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸ್ತಾರೆ. ಇದು ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆ ಅಂತ ಟಾಕ್ ಇದೆ.