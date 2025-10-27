- Home
ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ (Janhvi Kapoor) ಫ್ಯಾಷನ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುವವರು.
ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ವಿಂಟೇಜ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮೋಡಿ: ಬೆಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 5 ಲಕ್ಷ!
ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ವಿಂಟೇಜ್ ಡ್ರೆಸ್ ಮೋಡಿ: ಬೆಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 5 ಲಕ್ಷ!

ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ (Janhvi Kapoor) ಫ್ಯಾಷನ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಹೊಸ ಟ್ರೆಂಡ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುವವರು. ಈಗ ಅವರೊಂದು ವಿಂಟೇಜ್ ಡ್ರೆಸ್ ಧರಿಸಿ ಎಲ್ಲರ ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಸಾಮಾನ್ಯದ್ದಲ್ಲ, ಇದರ ಬೆಲೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ! ಹೌದು, ನೀವು ಕೇಳಿದ್ದು ನಿಜ, ಈ ಸುದ್ದಿ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಸದಾ ತಮ್ಮ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ವಿಂಟೇಜ್ ಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. 'ಸನ್ನಿ ಸಂಸ್ಕಾರಿ ಕಿ ತುಳಸಿ ಕುಮಾರಿ' ಚಿತ್ರದ ಪ್ರಚಾರದ ವೇಳೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜಾಹ್ನವಿ, ಅಷ್ಟೇ ಸಲೀಸಾಗಿ ವಿಂಟೇಜ್ ಹಾಗೂ ಬೋಲ್ಡ್ ಉಡುಪುಗಳಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಮಿನಿ ಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಕೇವಲ ವಿಂಟೇಜ್ ಗ್ಲಾಮರ್ನ ಪಾಠವಲ್ಲ, ಇದರ ಬೆಲೆಯೂ ಅಷ್ಟೇ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುವಂತಿದೆ. ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ಧರಿಸಿದ ಈ ವಿಶೇಷ ಡ್ರೆಸ್, ರಾಬರ್ಟೊ ಕವಾಲಿ ಅವರ 2003ರ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ರೆಡಿ-ಟು-ವೇರ್ (RTW) ಕಲೆಕ್ಷನ್ನ ವಿಂಟೇಜ್ ಚೈನೀಸರಿ ಚಿಯೊಂಗ್ಸಮ್ ಸಿಲ್ಕ್ ಹಳದಿ ಮಿನಿ ಡ್ರೆಸ್ ಆಗಿದೆ.
ಈ ಡ್ರೆಸ್ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಹಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಹೂವಿನ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಕ್ಯಾಪ್ ಸ್ಲೀವ್ಗಳು, ಮ್ಯಾಂಡರಿನ್ ಕಾಲರ್, ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಔಟ್ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಫ್ಲೇರ್ಡ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಇದರ ವಿಶೇಷತೆಗಳು. ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ಟೈಲಿಸ್ಟ್ ಸಾನ್ಯಾ ಕಪೂರ್ ಈ ಉಡುಗೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಕನಿಷ್ಠ ಮೇಕಪ್, ಪಿಂಕ್ ಲಿಪ್ಸ್, ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಮೃದುವಾದ ಕೆನ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ತೆರೆದ ಅಲೆಅಲೆಯಾದ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು.
ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ಕಪೂರ್ ಧರಿಸಿದ ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ವಿಂಟೇಜ್ ಡ್ರೆಸ್ನ ಬೆಲೆ 3,500 USD (ಸುಮಾರು 3.89 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ) ನಿಂದ 8,000 USD (ಸುಮಾರು 7.06 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ) ವರೆಗೂ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯುಕೆ ಮೂಲದ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಈ ಡ್ರೆಸ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು 5,39,646.30 ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ, ಇದು ಅಂದಾಜು 6,000 USD ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಬ್ಬಾ! ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೆಲೆಯಾ ಎಂದು ಹಲವರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ ಈ ವಿಂಟೇಜ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ, ಅದು ಅವರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಅವರ 'SSKTK' ಸಹ ನಟ ವರುಣ್ ಧವನ್ "ಬೆಸ್ಟ್" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಅನುಷಾ ದಂಡೇಕರ್ "ಸ್ಟನ್ನಿಂಗ್" ಎಂದು ಬರೆದರೆ, ಸಬಾ ಖಾನ್ ಪಟೌಡಿ ಹಾರ್ಟ್ ಎಮೋಜಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದರು.
ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳ ಸುರಿಮಳೆಗೈದರು. ಒಬ್ಬ ಅಭಿಮಾನಿ, “ಅಭಿನಂದನೆಗಳು….. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ. ಶ್ರೀದೇವಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಖಂಡಿತಾ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತಾರೆ” ಎಂದು ಬರೆದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅವರನ್ನು "Yellow Barbie " ಎಂದು ಕರೆದರು.
ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರಿಯರು ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ, "ಲವ್ ಯೂ ಜಾನ್ವಿ ಆದರೆ ನೀವು ಚೀನೀ ಡ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ. ಮೂಲ ಡ್ರೆಸ್ ಚಿಯೊಂಗ್ಸಮ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ!" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು, ಇದು ಡ್ರೆಸ್ನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಿತು.
ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ಅವರ ಕೆಲಸದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಶಶಾಂಕ್ ಖೈತಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ 'ಸನ್ನಿ ಸಂಸ್ಕಾರಿ ಕಿ ತುಳಸಿ ಕುಮಾರಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಸರಫ್, ವರುಣ್ ಧವನ್ ಮತ್ತು ಸಾನ್ಯಾ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಇಷಾನ್ ಖಟ್ಟರ್ ಮತ್ತು ವಿಶಾಲ್ ಜೆತ್ವಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ಹೋಮ್ಬೌಂಡ್' ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಮಲ್ಹೋತ್ರಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ಪರಮ್ ಸುಂದರಿ' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ 'ಪೆಡ್ಡಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಜಾಹ್ನವಿ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ ಈ ವಿಂಟೇಜ್ ಡ್ರೆಸ್ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಫ್ಯಾಷನ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.