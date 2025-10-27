ನೀವು ದಿನವಿಡೀ ಆಫೀಸ್, ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಥವಾ ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ದೇಹವು 'ಫೈಟ್ ಅಥವಾ ಫ್ಲೈಟ್' ಮೋಡ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಕೊಬ್ಬಿನ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಕೊಬ್ಬು.
ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಟ್ರೈನರ್ ಹೇಳಿದ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ತಂತ್ರ!
ತೂಕ ಇಳಿಸುವಾಗ ಮಾಡುವ ತಪ್ಪುಗಳು: ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋದರೂ ತೂಕ ಇಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲವಾದರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೂಷಿಸುವ ಬದಲು, ದೇಹದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಮಯ ಬೇಕು ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ತಮ್ಮ ತರಬೇತುದಾರರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಿಶೇಷ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ವಾ? ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಬೆವರು ಹರಿಸಿದರೂ ತೂಕದ ಯಂತ್ರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿರಾಸೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬಹುಶಃ ತಪ್ಪು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಯಾಮದ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪಯಣ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರ ತರಬೇತುದಾರರು ಹೇಳುವಂತೆ, ತೂಕ ಇಳಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಮನಸ್ಸು-ದೇಹದ ಸಮತೋಲನ. ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಕೇವಲ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಬರ್ನ್ ಮಾಡುವುದರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಹಾರ್ಮೋನ್, ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಸಮತೋಲನದ ಮೇಲೂ ಇರಬೇಕು. ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ತರಬೇತುದಾರರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋದರೂ ತೂಕ ಇಳಿಯದಿರಲು ಇರುವ 3 ನೈಜ ಕಾರಣಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರಿಪಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೇಹ ಒತ್ತಡದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆಯೇ?
ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಕೊರತೆ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ
ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನುವುದು ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ತಪ್ಪು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ತಿಂದರೆ, ದೇಹವು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮೋಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಊಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಫೈಬರ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬಿನ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ದಿನಕ್ಕೆ 3 ದೊಡ್ಡ ಊಟದ ಬದಲು 5 ಸಣ್ಣ ಊಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ. ವಾರದಲ್ಲಿ 1 ದಿನ 'ರಿಫ್ಯೂಲ್ ಡೇ' ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಇದರಿಂದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವರ್ಕೌಟ್ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಅಥವಾ ಬೋರಿಂಗ್ ಆಗಿದೆಯೇ?
ನೀವು ತಿಂಗಳುಗಟ್ಟಲೆ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಯಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ತೂಕದ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ದೇಹವು ಅದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ, ಪ್ರೊಗ್ರೆಸ್ಸಿವ್ ಓವರ್ಲೋಡ್ ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಕೊಬ್ಬು ಕರಗುವುದು ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ 3-4 ವಾರಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತು HIIT (ಹೈ-ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್) ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಕಾರ್ಡಿಯೋ ಬದಲು ಸ್ಕ್ವಾಟ್ಸ್, ಬರ್ಪೀಸ್, ಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ನಂತಹ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿ.