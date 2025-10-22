- Home
- ಸಾವು ಬದುಕಿನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿದ್ದ ನಿರ್ಮಾಪಕ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೆಡ್ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದಾಗ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮಾಡಿದ್ದೇನು?
ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ಮಾಪಕರ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿದಿದೆ. ಆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ತಾನು ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಚಿರಂಜೀವಿಗೆ ಋಣಿಯಾಗಿರುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿರಂಜೀವಿ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವ
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಮುಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊರೊನಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ವಿತರಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು.
ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಕೊರೊನಾ
ಆ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಬಂಡ್ಲ ಗಣೇಶ್. ಗಬ್ಬರ್ ಸಿಂಗ್, ಬಾದ್ಶಾ, ಇದ್ದರಮ್ಮಾಯಿలತೊ, ಟೆಂಪರ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಕೊರೊನಾ ಬಂದಾಗ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಹಾಳಾಗಿದ್ದವು. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೇ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಎಂದರು.
ಬೆಡ್ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ
ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾನೇ ಗಂಭೀರವಾಗಿತ್ತು. ಯಾವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೂ ಬೆಡ್ ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರು. ಮಾತು ಬರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಪೋಲೋ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಡಾ. ಸುಬ್ಬಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರೂ ಕೈಚೆಲ್ಲಿದರು.
ತಕ್ಷಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ
ಒಂದು ದಿನ ತಡವಾಗಿದ್ರೂ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ. ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ. ವಿಷಯ ಹೇಳಿದೆ. 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಅಪೋಲೋಗೆ ಹೋಗು ಅಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು.
ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದ ದೇವರು
ಶೇ. 80ರಷ್ಟು ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಹಾಳಾಗಿತ್ತು, ಒಂದು ದಿನ ತಡವಾಗಿದ್ರೂ ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು. ಚಿರಂಜೀವಿ ಅವರು 100 ಬಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ವಿಚಾರಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿದ ದೇವರು ಅವರು ಎಂದರು ಗಣೇಶ್.