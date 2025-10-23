- Home
- Entertainment
- Cine World
- ಟೀ ಕೊಡುವ ಹುಡುಗ ಈ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಟ್ಟರ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು: ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಟೀ ಕೊಡುವ ಹುಡುಗ ಈ ಅದ್ಭುತ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಟ್ಟರ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು: ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?
ಚಿರಂಜೀವಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಅದ್ಭುತ ಘಟನೆ. ಟೀ ಕೊಡುವ ಹುಡುಗ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅಸಲಿಗೆ ಏನಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಫ್ಲಾಪ್ನಿಂದ ಪಾರಾದ ಚಿರಂಜೀವಿ
ಕೆಲವು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೂ ಕಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ಚಿರಂಜೀವಿ ದೊಡ್ಡ ಫ್ಲಾಪ್ ಎದುರಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಆ ತಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾಗಿ, ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ಆ ಚಿತ್ರ ಬೇರೆ ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ, ಫ್ಲಾಪ್ಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿರಂಜೀವಿಯನ್ನು ಪಾರು ಮಾಡಿದ 'ಹಿಟ್ಲರ್'.
ಮಲಯಾಳಂ ಚಿತ್ರದ ರಿಮೇಕ್
ಹಿಟ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾದ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಥೆಯೇ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಖ್ಯಾತ ಎಡಿಟರ್ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮೋಹನ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲಿ ಮಮ್ಮುಟ್ಟಿ ನಟಿಸಿದ ಚಿತ್ರದ ರಿಮೇಕ್. ಮಲಯಾಳಂನಲ್ಲೂ ಹಿಟ್ಲರ್ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇತ್ತು. ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ರಿಮೇಕ್ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ರಿಮೇಕ್ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು.
ಈ ಸಿನಿಮಾ ಓಡಲ್ಲ ಎಂದ ಆಫೀಸ್ ಹುಡುಗ
ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದರೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್, ಹಾಡು, ಫೈಟ್ಸ್ ಇರಲೇಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಶೂಟಿಂಗ್ಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಲು ಮೋಹನ್ ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಟೀ, ಕಾಫಿ ಕೊಡುವ ಆಫೀಸ್ ಹುಡುಗ ತನಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಮೋಹನ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. "ಆ ಹುಡುಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಟೀ ಕೊಡುತ್ತಾ ನನ್ನ ಬಳಿ ಬಂದು, 'ಸಾರ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಓಡಲ್ಲ' ಎಂದು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಹೋದ."
ಅವನು ಹೇಳಿದ ಕಾರಣ ಇದು
ನಾನು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮೀಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಬೇಗ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಆಫೀಸ್ ಹುಡುಗನ ಮಾತು ನೆನಪಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಅವನನ್ನು ಕರೆದು, 'ಏನೋ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೆಯಲ್ಲಾ?' ಎಂದು ಕೇಳಿದೆ. 'ಹೌದು ಸಾರ್, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಓಡಲ್ಲ' ಎಂದ. ನನಗೆ ಟೆನ್ಶನ್ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. 'ಯಾಕೆ ಓಡಲ್ಲ ಹೇಳು' ಎಂದೆ. 'ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಯಾಕೆ ಹಾಗಿದ್ದಾನೆ? ತಂಗಿಯರಿಗೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿಸಿದರೆ ಒಪ್ಪಲ್ಲ. ಇದು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಲ್ಲ' ಎಂದ.
ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು
ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅದ್ಭುತ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎನಿಸಿತು. ತಕ್ಷಣ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದೆವು. ಅಣ್ಣ ತನ್ನ ಅಕ್ಕನಿಗೆ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಸಂಬಂಧ ತರುವ ಅಂಶವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆವು. ಆದರೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಆ ಮದುವೆ ಬೇರೆಯವರ ಜೊತೆ ನಡೆಯುವಂತೆ ಕಥೆ ಬದಲಿಸಿದೆವು. ಹಿಟ್ಲರ್ ಚಿತ್ರ ಭರ್ಜರಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತು. ಚಿರಂಜೀವಿಯ ಸತತ ಸೋಲುಗಳಿಗೆ ಈ ಚಿತ್ರ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿತು.