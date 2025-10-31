ಚಿರಂಜೀವಿ ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದ ಹಾಡಿನಿಂದ ನಾಗಾರ್ಜುನಗೆ ಅದ್ಭುತ ಯಶಸ್ಸು: ಯಾವುದು ಆ ಹಾಡು?
ಚಿರಂಜೀವಿ ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ಹಾಡು ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಿನಿಮಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಬ್ಬರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಹಾಡು ಯಾವುದು?
ಹಾಡುಗಳಿಂದಲೇ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ರಚಾರ
ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ. ಹಾಡುಗಳಿಲ್ಲದ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಊಹಿಸಲಾರರು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳಿಂದಲೇ ಸಿನಿಮಾಗಳಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಸಿಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಹಾಡುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಚಿರಂಜೀವಿ ಬಗ್ಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್
ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೋಟಿ, ಚಿರಂಜೀವಿಯ ಹಲವು ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹಿಟ್ ಆಲ್ಬಂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅವರು, 'ರಾಜಾ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಕ' ಮತ್ತು 'ಕೊದಮ ಸಿಂಹಂ' ಚಿತ್ರಗಳ ಶೂಟಿಂಗ್ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಾಡು ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ
'ರಾಜಾ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಕ' ನಿರ್ದೇಶಕ ರವಿರಾಜ ಪಿನಿಶೆಟ್ಟಿಗೆ 'ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್' ಟ್ಯೂನ್ ಇಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಂತರ 'ಕೊದಮ ಸಿಂಹಂ' ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಇದೇ ಟ್ಯೂನ್ ಕೇಳಿಸಿದಾಗ, ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಯಿತು.
ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಜಗಳ
'ರಾಜಾ ವಿಕ್ರಮಾರ್ಕ'ಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಹಾಡನ್ನು 'ಕೊದಮ ಸಿಂಹಂ'ಗೆ ಬಳಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ರವಿರಾಜ ಪಿನಿಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಪಗೊಂಡರು. ಕೊನೆಗೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ, 'ಅದೂ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾವೇ' ಎಂದು ಹೇಳಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಿಳಿಗೊಳಿಸಿದರು.
ನಾಗಾರ್ಜುನ ಹಾಡನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡಿದ ಚಿರಂಜೀವಿ
'ಮುಠಾ ಮೇಸ್ತ್ರಿ'ಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ 'ಅಂದಮಾ ಅಂದಮಾ' ಹಾಡನ್ನು ಚಿರಂಜೀವಿ 'ಮಕ್ಕಳ ಹಾಡಿನಂತಿದೆ' ಎಂದು ಗೇಲಿ ಮಾಡಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಆ ಹಾಡನ್ನು ನಾಗಾರ್ಜುನರ 'ಗೋವಿಂದಾ ಗೋವಿಂದಾ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಯಿತು, ಅದು ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು.