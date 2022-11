ಶ್ರಿಯಾ ಸರನ್ ಬಾಲಿವುಡ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಕಾರಣ

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಿಂದ ಬಾಲಿವುಡ್‌ನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ ನಟಿ ಶ್ರಿಯಾ ಸರನ್ ( Shriya Saran ) ಅವರ 11 ನೇ ಹಿಂದಿ ಚಿತ್ರವು ದೃಶಂ 2(Drishyam 2) ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹವಾ ಸೃಷ್ಟಿಅಸಿದೆ. ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿಯೇ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆದ ಈ ಚಿತ್ರ ಇದುವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 126 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿದೆ. ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ (Ajay Devgn) ನಾಯಕನಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಟಬು, ಅಕ್ಷಯ್ ಖನ್ನಾ, ರಜತ್ ಕಪೂರ್, ಇಶಿತಾ ದತ್ತಾ ಮತ್ತು ಮೃಣಾಲ್ ಜಾಧವ್ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಜಯ್ ಜೊತೆ ಶ್ರಿಯಾಗೆ ಇದು ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರವಾಗಿದ್ದು, ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಶ್ರಿಯಾ ಅವರ ಬಾಲಿವುಡ್ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಅಜಯ್ ದೇವಗನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಜಯ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರ ಚೊಚ್ಚಲ ಚಿತ್ರವೊಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು , ಉಳಿದವು ಫ್ಲಾಪ್‌ ಆಗಿವೆ. ಶ್ರಿಯಾ ಸರನ್ ಅವರ ಬಾಲಿವುಡ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ರೆಕಾರ್ಡ್‌ ಇಲ್ಲಿದೆ.

2009 ರಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ Ek: The Power of One ನಲ್ಲಿ ಶ್ರಿಯಾ ಸರನ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು, ಇದು ಕೇವಲ 6.30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಅವರ ಕೆರಿಯರ್‌ನ ಮತ್ತೊಂದು ಡಿಸಾಸ್ಟರ್‌ ಸಿನಿಮಾ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಯಿತು.