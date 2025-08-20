- Home
ಚಿರಂಜೀವಿ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಕೆ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋಕೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿಬಿಟ್ರು. ಆದ್ರೆ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ಚಿರುಗೆ ಕಹಿ ಅನುಭವ ಕೊಟ್ಟಿತು.
Image Credit : Asianet News
ಖೈದಿ ಸಿನಿಮಾ ನಂತರ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದ್ರು. ಆಕ್ಷನ್, ಹಾಡುಗಳು, ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್, ಎಮೋಷನ್ಸ್, ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಾಮಿಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ಮಾಸ್ ಹಾಡುಗಳಿಂದ ಜನರನ್ನ ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ರು. ಆಗ ಚಿರು ಸಿನಿಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬ. ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಖುಷಿಪಟ್ಟು ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಚಿರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವ ತೋರಿಸಿದ್ರು.
Image Credit : chiranjeevi instagram
ಆದ್ರೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರ್ತಿವೆ ಅಂತ ಚಿರು ರೂಟ್ ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ರು. ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದೆರಡು ಕಥಾ ಸಿನಿಮಾ, ಆರ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಚಿರು ಅಂದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಹೀರೋ ಅಂತ ಇಮೇಜ್ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆ ಇಮೇಜ್ನಿಂದ ಹೊರಬರೋಕೆ ಕಥಾ ಸಿನಿಮಾ, ಎಮೋಷನಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಶುಭಲೇಖ, ಸ್ವಯಂಕೃಷಿ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಂತರ ಕೆ. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಜೊತೆ ಆಪದ್ಬಾಂಧವುಡು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಇವರಿಬ್ಬರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಮೂರನೇ ಸಿನಿಮಾ.
Image Credit : prime video
ಈ ಸಿನಿಮಾವನ್ನ ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ಗಾಗಿ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ರು ನಿರ್ದೇಶಕ ಕೆ. ವಿಶ್ವನಾಥ್. ಆಗ ಕಮಲ್ ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿದ್ರು. ರಜನಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರ್ ಇಮೇಜ್ ಇತ್ತು. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಡನಾಟ ಇತ್ತು. ಇವರಿಬ್ಬರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ವು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಮಲ್ಗಾಗಿ ಆಪದ್ಬಾಂಧವುಡು ಕಥೆ ಬರೆದಿದ್ರು ವಿಶ್ವನಾಥ್. ಆದ್ರೆ ಆಗ ಬದಲಾವಣೆಗಾಗಿ ಚಿರು ಹೀಗೆ ಕಥೆಗಳನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಿದ್ರು. ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಕೂಡ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಕಮಲ್ ಜೊತೆ ಮಾಡೋ ಮುಂಚೆ ಚಿರು ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಆಯ್ತು. ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಕಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಯ್ತು.
Image Credit : Getty
ಕಮಲ್ ಜೊತೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಚಿರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದ್ರಂತೆ. ಹೀಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗೆ ಆಪದ್ಬಾಂಧವುಡು ಸಿನಿಮಾ ಚಿರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಶೇಷಾದ್ರಿ ನಾಯಕಿ. ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡ್ರಾಮಾ ಆಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಬಂತು. 1992ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 9ಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು. ಸಿನಿಮಾಗೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂತು. ಫೈಟ್, ಹಾಡು, ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಚಿರುನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನೋಡೋಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಸೋತಿತು. ಆದ್ರೆ ಚಿರು ನಟನೆಗೆ ನಂದಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂತು. ಬೇರೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಬಂದ್ವು. ಆದ್ರೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಕಮಲ್ಗೆ ಬೇಕಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಚಿರು ಸೋತರು. ಆದ್ರೆ ಚಿರು ನಟನೆಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಸಿಕ್ತು. ನಂದಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಬಂತು.
Image Credit : Asianet News
ಈಗ ಚಿರು ವಿಶ್ವಂಭರ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಶಿಯೋ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಸಿನಿಮಾ ಇದು. ವಶಿಷ್ಠ ನಿರ್ದೇಶನ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಮುಗಿದಿದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸ ನಡೀತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಅನಿಲ್ ರವಿಪೂಡಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಚಿರು ನಟಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪೂರ್ತಿ ಮನರಂಜನಾ ಸಿನಿಮಾ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ.
