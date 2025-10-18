- Home
ಎನ್ಟಿಆರ್ ಮತ್ತು ಚಿರಂಜೀವಿ 'ತಿರುಗುಲೇನಿ ಮನಿಷಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಇನ್ನೊಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ಇಬ್ಬರೂ ನಟಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವಮಾನಕರವಾಗಿ ಆ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಚಿರಂಜೀವಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು.
ಎನ್ಟಿಆರ್ ಜೊತೆ ಚಿರಂಜೀವಿ ನಟಿಸಿದ ಚಿತ್ರ
ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ 1979ರಿಂದ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಕೆರಿಯರ್ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಿದರು. ಎನ್ಟಿಆರ್, ಕೃಷ್ಣರಂತಹ ದಿಗ್ಗಜರೊಂದಿಗೆ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ರೀತಿ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು.
ಮತ್ತೊಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಚಿರಂಜೀವಿಗೆ ಅವಕಾಶ
ಅದು ಕೂಡ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಚಿತ್ರ. 'ತಿರುಗುಲೇನಿ ಮನಿಷಿ' ನಂತರ ಎನ್ಟಿಆರ್-ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನಲ್ಲಿ 'ಕೊಂಡವೀಟಿ ಸಿಂಹಂ' ಶುರುವಾಯಿತು. ಚಿರಂಜೀವಿಯನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮೊದಲ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ನಂತರ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು.
ಚಿರಂಜೀವಿಗೆ ಘೋರ ಅವಮಾನ
ಚಿರಂಜೀವಿ ಬದಲು ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮೋಹನ್ ಬಾಬುರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಹಿಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ, ಚಿರಂಜೀವಿ ಬೇಡ ಎಂದು ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಇದು ಚಿರಂಜೀವಿಗೆ ಆದ ದೊಡ್ಡ ಅವಮಾನವಾಗಿತ್ತು.
9 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸೀನ್ ರಿವರ್ಸ್
ವಿಚಿತ್ರವೆಂದರೆ, ಚಿರಂಜೀವಿ ನಟಿಸಿದರೆ ಸಿನಿಮಾ ಫ್ಲಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದಿದ್ದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್, ಅವರೊಂದಿಗೆ 14 ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. 9 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಚಿರಂಜೀವಿ ಚಿತ್ರದಿಂದಲೇ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿತು.
ಎನ್ಟಿಆರ್ ಪ್ರಶಂಸೆ
ಕೊನೆಗೆ ಎನ್ಟಿಆರ್ ಕೂಡ ಚಿರಂಜೀವಿಯನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು. 'ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತಿದ್ದೀರಾ ಬ್ರದರ್' ಎಂದರಂತೆ. 'ನಿಮ್ಮ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಭೂಮಿ ಖರೀದಿಸಿ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತೆ' ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದರಂತೆ.