- Home
- Entertainment
- Cine World
- Ganesh Chaturthi 2025: ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ರಿಂದ ಗೋವಿಂದನವರೆಗೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ
Ganesh Chaturthi 2025: ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ರಿಂದ ಗೋವಿಂದನವರೆಗೆ, ಬಾಲಿವುಡ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಗಣೇಶೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರೂ ಬಪ್ಪನ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ತಾರೆಯರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
1 Min read
Share this Photo Gallery
- FB
- TW
- Linkdin
17
Image Credit : instagram
ಗೋವಿಂದನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪಾ
ವಿಚ್ಛೇದನದ ಸುದ್ದಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಗೋವಿಂದಾ ಪತ್ನಿ ಸುನೀತಾ ಆಹುಜಾ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಂಪತಿಗಳು ಒಂದೇ ಬಣ್ಣದ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಇಬ್ಬರೂ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿದರು.
27
Image Credit : instagram
ಅನನ್ಯಾ ಪಾಂಡೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪಾ
ಅನನ್ಯಾ ಪಾಂಡೆ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ, ಸುಂದರವಾದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
37
Image Credit : instagram
ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ
ಹೇಮಾ ಮಾಲಿನಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಅಲಂಕರಿಸಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ನೆರವೇರಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಗಳು ಇಶಾ ಡಿಯೋಲ್ ಕೂಡ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಗಳು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇಬ್ಬರೂ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದರು.
47
Image Credit : instagram
ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಬಪ್ಪನ ಮೂರ್ತಿ ಆಲಂಕರಿಸಿದರು
ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕರೀನಾ ಕಪೂರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೈಮೂರ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಬಪ್ಪಾ ಅವರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
57
Image Credit : instagram
ಗಣಪತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್
ಜಾಕ್ವೆಲಿನ್ ಫರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗಣೇಶನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು ನವಿಲುಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಣರಂಜಿತ ಹೂವುಗಳಿಂದ ಸುಂದರವಾದ ಟ್ಯಾಬ್ಲೋವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಸಹ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
67
Image Credit : instagram
ಸೋನು ಸೂದ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪಾ
ಸೋನು ಸೂದ್ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿ, ಸುಂದರವಾದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷವೂ ಅವರು ಬಿಳಿ ಹೂವು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
77
Image Credit : instagram
ತುಷಾರ್ ಕಪೂರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿ ಗಣಪತಿ ಬಪ್ಪಾ
ತುಷಾರ್ ಕಪೂರ್ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಧೋತಿ ಮತ್ತು ದುಪಟ್ಟಾ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಮಗ ಲಕ್ಷ್ಯನೊಂದಿಗೆ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪೋಸ್ ನೀಡಿದರು.
Related Stories