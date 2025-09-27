- Home
ಬೇಬಿ ಬಾಹುಬಲಿ: ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದ ಶಿವಗಾಮಿಯ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕ ಬಾಹುಬಲಿ ಅಚ್ಚರಿಯ ಕಥೆ!
Bahubali Baby Shocking Truth: ಬಾಹುಬಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿವಗಾಮಿಯು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಪುಟ್ಟ ಮಹೇಂದ್ರ ಬಾಹುಬಲಿಯ ದೃಶ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೆನಪಿದೆ. ಹಲವರು ಇದನ್ನು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು, ಆದರೆ ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು ಕೇವಲ 18 ದಿನದ ಅಕ್ಷಿತಾ ವಲ್ಸನ್ ಎಂಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು.
ಬಾಹುಬಲಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ ಬಾಹುಬಲಿ ಇರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಯಾರೂ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ದೃಶ್ಯದ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಸತ್ಯ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆಯೇ?
ಬಾಹುಬಲಿ ಚಿತ್ರವು ಭಾರತೀಯ ಮನರಂಜನಾ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಎಂದೇ ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ಭವ್ಯತೆಯು ಇನ್ನೂ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿದೆ. ಚಿತ್ರದ ದೃಶ್ಯಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಜರಾಮರವಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಈ ಚಿತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೃಶ್ಯವೂ ಎಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆಯೆಂದರೆ ಜನರು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಬಾಹುಬಲಿ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಬಾಹುಬಲಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವಾಗ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವ ಒಂದು ದೃಶ್ಯವೆಂದರೆ ಶಿವಗಾಮಿಯ ತೋಳುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪುಟ್ಟ ಮಹೇಂದ್ರ ಬಾಹುಬಲಿ. ತನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗನ ಜೀವವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಶಿವಗಾಮಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ. ರಾಜಮಾತೆ ಶಿವಗಾಮಿ ಮುಳುಗುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಮಹೇಂದ್ರ ಬಾಹುಬಲಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಗುವನ್ನು ಹಿಡಿದು ತನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯ. ಈ ಪೋಸ್ಟರ್ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಈ ದೃಶ್ಯವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಟ್ ಸೀನ್ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ಹಲವು ಈ ಮಗುವನ್ನು ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಅಂತಾ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ವಿಎಫ್ಎಕ್ಸ್ ಕರಾಮತ್ತು ಇರಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಇದ್ಯಾವುದೂ ಅಲ್ಲ. ಈ ದೃಶ್ಯದ ಹಿಂದಿನ ನಿಜವಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ, ನೀವು ಅಚ್ಚರಿ ಪಡುವುದು ಖಂಡಿತ.
ಚಿಕ್ಕ ಮಹೇಂದ್ರ ಬಾಹುಬಲಿಯ ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ನಿಜವಾದ ಶಿಶುವನ್ನು ಬಳಸಿಯೇ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅದು ಗಂಡು ಮಗು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ಹುಡುಕಿದರೂ ಗಂಡು ಶಿಶು ಸಿಗದ ಕಾರಣ, ಕೇವಲ 18 ದಿನದ ಮಗುವನ್ನು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು.
ಆ ಮಗುವಿನ ಹೆಸರು ಅಕ್ಷಿತಾ ವಲ್ಸನ್. ಅಕ್ಷಿತಾ ತಂದೆ ವಲ್ಸನ್ 'ಬಾಹುಬಲಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರಾಗಿದ್ದರು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಚಿತ್ರದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಅಕ್ಷಿತಾ ಅವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ನಿರ್ದೇಶಕ ರಾಜಮೌಳಿ ಈ ದೃಶ್ಯಕ್ಕೆ ಗಂಡು ಮಗುವನ್ನು ಬಯಸಿದ್ದರು ಆದರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ಅಕ್ಷಿತಾ ಅವರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಇಡೀ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಷಿತಾ ಅವರ ಒಟ್ಟು 5 ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ದೃಶ್ಯಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅಕ್ಷಿತಾಳ ಪೋಷಕರಿಗೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುವವರೆಗೂ ತಿಳಿಸಿರಲಿಲ್ಲ.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಕ್ಷಿತಾ ವಲ್ಸನ್ ಎಷ್ಟು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ರಾಜಮೌಳಿಗೂ ಕೂಡ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ.
ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದಾಗ, ಅಕ್ಷಿತಾಳ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಅಕ್ಷಿತಾ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹಲವು ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದರು. ಅವರ ಹೆಚ್ಚಿನ ದೃಶ್ಯಗಳು ಶಿವಗಾಮಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದವು.