ಇವರೇ ನೋಡಿ.. 'ಬಾಹುಬಲಿ'ಯಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಡಬ್ಬಲ್ ರೋಲ್ 'ಡ್ಯೂಪ್'ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದು!
ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಿಗೆ ಡಬಲ್ ನಟಿಸೋದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳಿಗೂ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಟಿಸ್ತಾರೆ. ಬಾಹುಬಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಹೀರೋಯಿನ್ ಡಬಲ್ ಆಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ?
1 Min read
14
Image Credit : netflix
ಟಾಲಿವುಡ್ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಬಾಹುಬಲಿ. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ರಭಾಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ನಿರ್ದೇಶನ.
24
Image Credit : netflix
ಬಾಹುಬಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕ ಪಾತ್ರ ವಿಶೇಷ. ವೀರಪತ್ನಿ, ವೀರಮಾತೆಯಾಗಿ ಅನುಷ್ಕ ಅಭಿನಯ.
34
Image Credit : Instagram / Rishika Raj
ಅನುಷ್ಕ ಶೆಟ್ಟಿ ಡಬಲ್ ಆಗಿ ನಟಿಸಿದ ರುಷಿಕಾ ರಾಜ್. ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯ.
44
Image Credit : instagram / Anushka Shetty
ಅನುಷ್ಕ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಘಾಟಿ ಸಿನಿಮಾ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ.
