ಹೀರೋಗಳನ್ನು ಬಿಡಿ, 40 ವರ್ಷ ದಾಟಿದರೆ ನಟಿಯರು ಚಿತ್ರರಂಗದಿಂದ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗಿನ ಜನರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ. ವಯಸ್ಸು 40 ದಾಟಿ 50ರ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿ ಮೈಕಟ್ಟು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ತಾರೆಯರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಫಾರ್ಮ್ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ
ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿಯರ ಕೆರಿಯರ್ 35 ವರ್ಷದಿಂದಲೇ ಇಳಿಮುಖವಾಗುತ್ತಾ ಬರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ 40 ವರ್ಷ ದಾಟಿದರೆ ನಟಿಯಾಗಿ ಕೆರಿಯರ್ ಮುಗಿದು ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. 50 ವರ್ಷ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೌತ್ನಲ್ಲೂ ನಟಿಯರು ವಯಸ್ಸಾದರೂ ಫಾರ್ಮ್ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ನಯನತಾರಾ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ. 40ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ಭಾರಿ ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನೂ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಸೌತ್ನಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಹೀರೋಗಳಿಗೆ ನಯನತಾರಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ
ಸೌತ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ 40 ದಾಟಿದ ನಂತರ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ರೀ-ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಏಕೈಕ ನಟಿ ತ್ರಿಶಾ. ಕೆರಿಯರ್ ಮುಗೀತು ಎನ್ನುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಪೊನ್ನಿಯಿನ್ ಸೆಲ್ವನ್' ಚಿತ್ರದಿಂದ ತ್ರಿಶಾಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಮೆಗಾಸ್ಟಾರ್ ಚಿರಂಜೀವಿ ಜೊತೆ 'ವಿಶ್ವಂಭರ' ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 42ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಜೀರೋ ಸೈಜ್ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಫಿಟ್ನೆಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಿಲ್ಲ
ಸಮಂತಾ 40 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಎರಡು ಹೆಜ್ಜೆ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಾಣ. ಈಗಲೂ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. 38ರ ಸಮಂತಾ ಟಾಲಿವುಡ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಿವುಡ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕಿ, ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 40 ವರ್ಷದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಟಿ ಕಾಜಲ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ಮದುವೆಯಾಗಿ ಮಗುವಿದ್ದರೂ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ನಟರ ಜೊತೆ ನಟಿಸಲು ಗ್ರೀನ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಯ್ಯ ಜೊತೆ 'ಭಗವಂತ್ ಕೇಸರಿ'ಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು.
ಯುವ ನಟಿಯರಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ
ಇನ್ನು 39ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಸ್ಲಿಮ್ ಆಗಿರುವ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಟಿ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್. ಕಮಲ್ ಹಾಸನ್ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಈಕೆ, ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಟಾಪ್ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಸೀನಿಯರ್ ಹೀರೋಗಳ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಸದಾ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಶ್ರುತಿ ಹಾಸನ್ 40ಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ 40 ದಾಟಿ, ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ ಶ್ರಿಯಾ ಕೂಡ ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಗ್ಲಾಮರ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯುವ ನಟಿಯರಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕಿಯಿಂದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ರೋಲ್ಗಳಿಗೆ ಬದಲಾದರೂ ಗ್ಲಾಮರ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಫಿಟ್ನೆಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂದೆ
ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಫ್ಯಾಷನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತಾರೆ ಮಲೈಕಾ ಅರೋರಾ. 51 ವರ್ಷದ ಈ ಸೀನಿಯರ್ ನಟಿ, ಯುವ ನಟಿಯರಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಗ ಸೆಂಟರ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪಾಠ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 51 ವರ್ಷದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರೈ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಗ್ಲಾಮರ್ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಣ್ಕು ಕುಕ್ಕುವ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ ಮೋಡಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ.
ಯುವ ತಾರೆಯರಿಗೆ ಆದರ್ಶ
ಬಾಲಿವುಡ್ ಜೊತೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲೂ ಮಿಂಚಿದ ನಟಿಯರಲ್ಲಿ ಟಬು, ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂತಾದವರಿದ್ದಾರೆ. ಟಬು ಇಂದಿಗೂ ಮದುವೆಯಾಗದೆ ಸಿಂಗಲ್ ಆಗಿಯೇ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 53ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಸೌಂದರ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಯುವ ತಾರೆಯರಿಗೆ ಆದರ್ಶವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನಟಿ ಶಿಲ್ಪಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, 50ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಜೀರೋ ಸೈಜ್ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಟ್ಟು ಶಿಲ್ಪಾ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಈ ನಟಿ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಜಿಮ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಿಮ್ ಜೊತೆಗೆ 50ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತ ಯೋಗಾಸನಗಳಿಂದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಫಿಟ್ನೆಸ್ನಿಂದ ಹಲವರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ
ಜಿಮ್, ಯೋಗ, ಡಯಟ್ ಟಿಪ್ಸ್ನಿಂದ ನಟಿಯರು ತಮ್ಮ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಸೌತ್ ನಟಿಯರೂ ಇದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲೂ ಮಿಂಚಿದ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ. ಸದ್ಯ ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಜೊತೆ ರಾಜಮೌಳಿ ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 43 ವರ್ಷವಾದರೂ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ. ಇನ್ನು 39 ವರ್ಷದ ದೀಪಿಕಾ ಪಡುಕೋಣೆ, 38 ವರ್ಷದ ಶ್ರದ್ಧಾ ಕಪೂರ್ ಅವರಂತಹ ನಟಿಯರು ಕೂಡ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕೆರಿಯರ್ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್, ಹಿರಿಯ ನಟಿ ಸುಶ್ಮಿತಾ ಸೇನ್ 49ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ನಿಂದ ಹಲವರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಪಲ್ ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಾ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.