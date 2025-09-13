- Home
ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನಂಥ ಹೆಂಡ್ತಿ ಸಿಗೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಗಂಡ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮದುವೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ.
ತಮನ್ನಾ ನಟಿಸಿರೋ 'ಡು ಯು ವಾನ್ನಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್'
ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ನಟಿಸಿರೋ ಹೊಸ ವೆಬ್ ಸೀರೀಸ್ 'ಡು ಯು ವಾನ್ನಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್' ಒಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರಮೋಷನ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಡಯಾನಾ ಪೆಂಟಿ ಕೂಡ ಈ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ತಮನ್ನಾ ತಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಕರ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಗೋಲ್ ಅದೇ
ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ತಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಈ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಡ್ತಿ ಆಗೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ಭಾವಿ ಪತಿಗಾಗಿ ಕಾಯ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನನ್ನ ಗಂಡ ಹೀಗೆ ಅನ್ಕೋಬೇಕು
ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನನ್ನಂಥ ಹೆಂಡ್ತಿ ಸಿಗೋದು ಅಂತ ನನ್ನ ಗಂಡ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಆ ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಯಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವರಿಗಾಗಿ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಬೇಗ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರು.
ವಿಜಯ್ ವರ್ಮ ಜೊತೆ ಬ್ರೇಕಪ್
ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ವರ್ಮ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿದುಬಿದ್ದ ನಂತರ, ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ತಮನ್ನಾ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ವೈರಲ್
'ಡು ಯು ವಾನ್ನಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್' ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ವೀಡಿಯೊ ಶೋನಲ್ಲಿ ತಮನ್ನಾ ಭಾಟಿಯಾ, ಡಯಾನಾ ಪೆಂಟಿ ಜೊತೆ ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶೋ ಪ್ರಮೋಷನ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪರ್ಸನಲ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ತಮನ್ನಾ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷ. ಸಿನಿಮಾ, ವೆಬ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈಫ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗೋದು ನನ್ನ ಗುರಿ ಅಂತ ತಮನ್ನಾ ಹೇಳಿರೋದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. 35 ವರ್ಷದ ತಮನ್ನಾ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ.