ಕೊನೆಗೂ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ-ಸಮಂತಾ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟ ನಾಗ ಸುಶೀಲ: ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು?
ಕೊನೆಗೂ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ-ಸಮಂತಾ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯ ಬಾಯ್ಬಿಟ್ಟ ನಾಗ ಸುಶೀಲ: ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆಗಿದ್ದೇನು?
ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ, ಸಮಂತಾ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗ ಸುಶೀಲ ಮಾಡಿದ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಾಗಾರ್ಜುನ, ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ, ಸುಮಂತ್ ಹೀರೋಯಿರನ್ನ ಮದ್ವೆ ಆಗಿದ್ದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಈಗ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋ. ಚೈತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಟಿಸಿದ್ದ 'ಥ್ಯಾಂಕ್ಯೂ' ಸಿನಿಮಾ ಸೂಪರ್ ಹಿಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈಗ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಘಂಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗಾರ್ಜುನ ಅಕ್ಕ ನಾಗ ಸುಶೀಲ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ, ಸಮಂತಾ ವಿಚ್ಛೇದನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಗ ಸುಶೀಲ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೈತು, ಸಮಂತಾ ಬೇರೆ ಆದಾಗ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏನೂ ಹೇಳಿರಲಿಲ್ಲ. ಇಬ್ಬರ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಗಾಸಿಪ್ಸ್ ಹರಿದಾಡಿದ್ವು. ಆದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಈಗ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳೇ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾಗ ಸುಶೀಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾಗಾರ್ಜುನ ಸೊಸೆ ಸುಪ್ರಿಯ ಯಾರ್ಲಗಡ್ಡ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಮಲ ಅಕ್ಕಿನೇನಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಕಾಲೇಜ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನ ಸುಶೀಲ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು.
ನಾಗಾರ್ಜುನ ತರ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ, ಸುಮಂತ್ ಕೂಡ ನಟರು. ಎಲ್ಲರೂ ಅವರ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಹುಡುಗೀರನ್ನೇ ಮದ್ವೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿದ್ರೆ ಗಂಡ-ಹೆಂಡ್ತಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆದ್ರೆ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ, ಸುಮಂತ್ ವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ, ಸಮಂತಾ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ದನ್ನ ಸುಶೀಲ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸುಮಂತ್ಗೂ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕೀರ್ತಿ ರೆಡ್ಡಿ ಜೊತೆ ಮದ್ವೆ ಆಗಿತ್ತು. ಅವರಿಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಆದ್ರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ ಎರಡನೇ ಮದ್ವೆ ಆದರು. ಈ ಸಲಾನೂ ಚೈತು ಹೀರೋಯಿನ್ನೇ ಮದ್ವೆ ಆದದ್ದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಶೋಭಿತ ಧೂಳಿಪಾಲ ಜೊತೆ ಲವ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಚೈತು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅವರನ್ನ ಮದ್ವೆ ಆದರು.
ವಿಚ್ಛೇದನ ಅನ್ನೋದು ಸಿನಿಮಾ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡ್ನಲ್ಲೂ ಇದೆ. ವಿಚ್ಛೇದನದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ದೂಷಿಸೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಂಡ-ಹೆಂಡ್ತಿ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದ ವಿಷಯಗಳೇ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಬೇರೆಯವರು ಗಂಡ-ಹೆಂಡ್ತಿ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸಾಧ್ಯವಾದ್ರೆ ಗಂಡ-ಹೆಂಡ್ತಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು.
ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿ, ಜಗಳದಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬೇರೆ ಆಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ನಾಗ ಸುಶೀಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಅಂತಾನೋ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಂತಾನೋ ಕರೀಯಲ್ಲ.. ನಾಗ ಚೈತನ್ಯ, ಅಖಿಲ್, ಸುಮಂತ್, ಸುಪ್ರಿಯ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಶೀಲಮ್ಮ ಅಂತಾನೇ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಣ್ಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾಗ ಸುಶೀಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.