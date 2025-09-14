- Home
- 2 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಸಿನಿಮಾ ಯಾಕೆ ನಿಂತುಹೋಯ್ತು? ಸಮಂತಾ ಕಾರಣಾನಾ?
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರ ನಿಂತುಹೋಗಿದೆ. ಸಮಂತಾ ಜೊತೆ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ದ ಆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಷ್ನಲ್ ಕ್ರಶ್ರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೂ ಸಿನಿಮಾ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ.
ಸಮಂತಾ ಜೊತೆ ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಿನಿಮಾ ರಶ್ಮಿಕಾ ಜೊತೆ
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಬಹುದು. ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸೆಟ್ಟೇರುವುದು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಬಜೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವುದು, ಸರಿಯಾದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸಿಗದಿರುವುದು, ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ಮಧ್ಯೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು, ನಿರ್ಮಾಪಕರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರುವುದು ಹೀಗೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸಿನಿಮಾಗಳು ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರ ನಿಂತುಹೋಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಸಮಂತಾ ಜೊತೆ ಘೋಷಿಸಿ, ನಂತರ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಜೊತೆ ಚಿತ್ರ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ಅದು ನಿಂತುಹೋಯ್ತು.
ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರಗಳತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ ರಶ್ಮಿಕಾ
ಈಗ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ನ್ಯಾಷ್ನಲ್ ಕ್ರಶ್ ಆಗಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. `ಚಾವಾ`, `ಪುಷ್ಪ 2` ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಸತತವಾಗಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು `ದಿ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್` ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ `ಮೈಸಾ` ಎಂಬ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರೀ ಆಕ್ಷನ್ ಚಿತ್ರವಾಗಿ ಇದು ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದೆ.
ನಿಂತುಹೋದ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ `ರೇನ್ಬೋ` ಸಿನಿಮಾ
ಆದರೆ ಇವುಗಳಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ `ರೇನ್ಬೋ` ಎಂಬ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಓಪನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಅಮಲ ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಓಪನಿಂಗ್ ನೆರವೇರಿತು. `ಶಾಕುಂತಲಂ` ಖ್ಯಾತಿಯ ದೇವ್ ಮೋಹನ್ ಇದರಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾಗೆ ಜೋಡಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಶಾಂತರೂಬನ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು. ಡ್ರೀಮ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ನಡೆಸಿದ ಈ ಚಿತ್ರ ನಿಂತುಹೋಯಿತು. ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಜೆಟ್ ಕಾರಣನಾ? ಕಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ವಾ? ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳೇನಾದರೂ ಇತ್ತಾ? ಕಾರಣ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಈ ಚಿತ್ರ ನಿಂತುಹೋಗಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನಿಂತುಹೋಗಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಸಮಂತಾ ಹೀರೋಯಿನ್ ಆಗಿ `ರೇನ್ಬೋ` ಘೋಷಣೆ, ನಂತರ ರಶ್ಮಿಕಾ ಎಂಟ್ರಿ
ಆದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ನಟಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಹೀರೋಯಿನ್ ಸಮಂತಾ. ಸ್ಯಾಮ್ ಜೊತೆ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದರು. ಎಲ್ಲವೂ ಓಕೆ ಆಗಿತ್ತು. ಶೂಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತೆಗೆದು ರಶ್ಮಿಕಾಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಸ್ಯಾಮ್ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದರಿಂದ ರಶ್ಮಿಕಾಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಆದರೂ `ರೇನ್ಬೋ` ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಹೀಗೆ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಅವರ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನ ಚಿತ್ರ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ನಿಂತುಹೋಯಿತು. ಈಗ `ದಿ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್`, `ಮೈಸಾ` ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಮನರಂಜಿಸಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಶ್. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ `ತಮಾ` ಎಂಬ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ `ಕುಬೇರ`ದ ಮೂಲಕ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದು ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ.