- Home
- Entertainment
- Cine World
- 40 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ, 1000 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ.. ಚಿತ್ರರಂಗ ನನ್ನನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದೆ ಎಂದ ನಟಿ ಯಾರು?
40 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ, 1000 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ.. ಚಿತ್ರರಂಗ ನನ್ನನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದೆ ಎಂದ ನಟಿ ಯಾರು?
ಆಕೆ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿ, ಹೀರೋಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ನಟಿ, ಸುಮಾರು 1000 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸುಂದರಿ. ಚಿತ್ರರಂಗ ತನ್ನನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ತಾರೆ.. ಸದ್ಯ ಪ್ಯಾನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ನಟಿ ಯಾರೆಂದು ಗೊತ್ತಾ?
ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾಯಾ ಪ್ರಪಂಚ
ಸಿನಿಮಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಂದು ಮಾಯಾಲೋಕ. ಇಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆ ಎರಡೂ ಬೇಕು. ಸ್ಟಾರ್ ಹೀರೋಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ಬಾಲಿವುಡ್ ತನ್ನನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು.
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಸಂಭಾವನೆ..
ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ 40 ಕೋಟಿ ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ ರಾಜಮೌಳಿ-ಮಹೇಶ್ ಬಾಬು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕಾಗಿ 35 ಕೋಟಿ ರೂ. ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ನಿಂದ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ
ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ಮಾಡೆಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ವೃತ್ತಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು. 2002ರಲ್ಲಿ 'ತಮಿಳನ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ನಟನೆಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ 'ಡಾನ್', 'ಬಾಜಿರಾವ್ ಮಸ್ತಾನಿ'ಯಂತಹ ಹಿಟ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು.
ಹಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ
ಬಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ಹಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿನ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಬೇಸತ್ತು, ಕೆಲವರು ಆಫರ್ ಬರದಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ತಾನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಿಡಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಪತಿಗಿಂತ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವರು
ಹಾಲಿವುಡ್ ಗಾಯಕ ನಿಕ್ ಜೋನಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ಬಾಡಿಗೆ ತಾಯ್ತನದ ಮೂಲಕ ಮಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಕ್, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾಗಿಂತ 10 ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕವರು. ಅವರ ಒಟ್ಟು ಆಸ್ತಿ ಸುಮಾರು 1000 ಕೋಟಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.