ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ.. ವಯಸ್ಸಾದ್ರೂ ಯಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀರಾ, ತುಂಬಾ ಸುಲಭ!
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಯಂಗ್ ಲುಕ್ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರಿವೀಲ್!
ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ? ಬಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಇದೀಗ ಹಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲೂ ಭಾರತದ ಹೆಸರು ಹರಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಬ್ಯೂಟಿ. ವಯಸ್ಸು 43 ಆಗಿದ್ದರೂ ಇನ್ನೂ ಯಂಗ್, ಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಫೈನ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾರ ಸೌಂದರ್ಯದ ಗುಟ್ಟೇನು? ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವರು ರಾತ್ರಿ-ಹಗಲು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೂ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಅದು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..!
ಚರ್ಮಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಥೆರಪಿ:
ಬಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ಹಾಲಿವುಡ್ವರೆಗೆ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರಂತಹ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಐಕಾನ್ಗಳು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ತಮ್ಮ ಬ್ಯೂಟಿ ರೂಟಿನ್ನ ಭಾಗವಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಇಡಿ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಇದು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
50ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮ 25ರ ಹರೆಯದಂತೆ ಕಾಣಬೇಕೆಂದು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ, ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅವರಂತೆ ಎಲ್ಇಡಿ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯೂಟಿ ರೂಟಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಹೊಳಪನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಚರ್ಮವನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಂಗ್ ಆಗಿಡುತ್ತದೆ.
ಹೊಳೆಯುವ ಮತ್ತು ಯಂಗ್ ಸ್ಕಿನ್ ಪಡೆಯುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಕನಸು. 20ನೇ ವಯಸ್ಸಾಗಲಿ ಅಥವಾ 50 ಆಗಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯೂ ತನ್ನ ಮುಖ ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ರೆಶ್, ಟೈಟ್ ಮತ್ತು ಸುಕ್ಕುಗಳಿಲ್ಲದೆ ಕಾಣಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುತ್ತಾಳೆ.
ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಕ್ರೀಮ್ಗಳು, ಸೀರಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆ್ಯಂಟಿ-ಏಜಿಂಗ್ ಫೇಶಿಯಲ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಲೇಸರ್ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಲರ್ಗಳವರೆಗೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಮವನ್ನು ಯಂಗ್ ಆಗಿಡಲು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ.
ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಇಡಿ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಎಂಬ ಬ್ಯೂಟಿ ಡಿವೈಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗುವ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಸಾಬೀತಾದ ಸ್ಕಿನ್ಕೇರ್ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ.
ಎಲ್ಇಡಿ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಯಾಕೆ ವಿಶೇಷ?
ಎಲ್ಇಡಿ (ಲೈಟ್ ಎಮಿಟಿಂಗ್ ಡಯೋಡ್) ಥೆರಪಿಯು ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ವೇವ್ಲೆಂತ್ನ ಬೆಳಕನ್ನು ಹರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜೀವಕೋಶಗಳು ಸಕ್ರಿಯಗೊಂಡು ಪುನರುತ್ಪತ್ತಿಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಚರ್ಮದ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಕಾಲಜನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಚರ್ಮವು ಟೈಟ್, ನಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಫೈನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ನೀಲಿ ಬೆಳಕು ಮೊಡವೆ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದ ಸೋಂಕನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಸಿರು ಬೆಳಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಇದು ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?
ವಾರಕ್ಕೆ 3 ಸೆಷನ್ಗಳಂತೆ, ಸತತ 16 ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಇದನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ರೆಡ್ ಲೈಟ್ ಥೆರಪಿಯು ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಖವು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಯಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಎಲ್ಇಡಿ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬಳಸಬೇಕೇ ಅಥವಾ ಕ್ಲಿನಿಕ್ನಲ್ಲೇ?
ಎಲ್ಇಡಿ ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲ. ಹೌದು, ನೀವು ವೇಗವಾದ ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ, ಕ್ಲಿನಿಕ್-ಆಧಾರಿತ ಸೆಷನ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
30+ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರು, ಫೈನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಗಮನಿಸುತ್ತಿರುವವರು ಅಥವಾ 40 ಮತ್ತು 50ರ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಹಿಳೆಯರು ಚರ್ಮವನ್ನು ಟೈಟ್ ಮತ್ತು ಯಂಗ್ ಆಗಿಡಲು ಬಯಸುವವರು ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ಯಾವುದೇ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಂಗ್ ಲುಕ್ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.