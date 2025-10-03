- Home
- 28ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ 1000 ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ, ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು, ಮನೆ, ಸಿನಿಮಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ನಟಿ ಯಾರು?
28ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ 1000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಯುವ ನಟಿಯೊಬ್ಬರು, ವಾರಸುದಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದು, ನಟಿಯಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಸಿನಿರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತಿರುವ ಈ ಸುಂದರಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?
ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಡ್ ಆಸ್ತಿ 1000 ಕೋಟಿ
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸ್ಟಾರ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸದ್ಯದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹವರಲ್ಲಿ ಈ ನಟಿಯೂ ಒಬ್ಬರು. ತಾಯಿಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ನಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಮೇಜ್ಗಾಗಿ ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1000 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿ, ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ನಟಿ ಬೇರಾರೂ ಅಲ್ಲ, ದಿವಂಗತ ಅತಿಲೋಕ ಸುಂದರಿ ಶ್ರೀದೇವಿ ಪುತ್ರಿ ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್.
'ಧಡಕ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಎಂಟ್ರಿ
ಜಾನ್ವಿ ಕಪೂರ್ 2018ರಲ್ಲಿ 'ಧಡಕ್' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಮಗಳನ್ನು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನೋಡುವ ಮೊದಲೇ ಶ್ರೀದೇವಿ ಹಠಾತ್ ನಿಧನರಾದರು. ತಾಯಿಯ ಆಸೆಯಂತೆ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದ ಜಾನ್ವಿ, ಮೊದಲ ಚಿತ್ರದಲ್ಲೇ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ನಂತರ 'ಗುಂಜನ್ ಸಕ್ಸೇನಾ', 'ರೂಹಿ', 'Mr. & Mrs. ಮಾಹಿ'ಯಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಕ್ಕಿರಲಿಲ್ಲ.
ಜಾನ್ವಿ ಬಳಿ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ
28ರ ಜಾನ್ವಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ಆಸ್ತಿ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 65 ಕೋಟಿಯ ಮನೆ, ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಬಂಗಲೆ ಇದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್, ತಿರುಪತಿ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲೂ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ 1000 ಕೋಟಿ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳ ಸಂಗ್ರಹ
ಜಾನ್ವಿಗೆ ಕಾರುಗಳೆಂದರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಅವರ ಗ್ಯಾರೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳ ಸಂಗ್ರಹವೇ ಇದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮರ್ಸಿಡಿಸ್ ಮೇಬ್ಯಾಕ್ S560 (1.94 ಕೋಟಿ), BMW X5 (95 ಲಕ್ಷ), ಲೆಕ್ಸಸ್ LX 570 (2.7 ಕೋಟಿ) ಸೇರಿವೆ.
ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಜಾನ್ವಿ ಹವಾ
ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಟಾಲಿವುಡ್ಗೆ ಜಾನ್ವಿ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೂ. ಎನ್ಟಿಆರ್ ಜೊತೆಗಿನ 'ದೇವರ' ಅವರ ಮೊದಲ ತೆಲುಗು ಚಿತ್ರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ, ಭಾಗ 2ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಿರಲಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ
ಸದ್ಯ ಜಾನ್ವಿ, ರಾಮ್ ಚರಣ್ ನಟನೆಯ 'RC16' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬುಚ್ಚಿಬಾಬು ಸಾನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದ ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ತಾಯಿಯ ಕನಸು ನನಸು ಮಾಡಲು ಜಾನ್ವಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.