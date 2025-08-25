NTR ನೃತ್ಯದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತಳಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾದ ಕನ್ನಡದ ಚೆಲುವೆ
ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್ ಒಬ್ಬ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ನರ್ತಕ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಅವರ ನೃತ್ಯದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತಳಾದ ಒಬ್ಬ ತಾಯಿ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನರ್ತಕಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಆಕೆ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕೂಚಿಪುಡಿ ನೃತ್ಯ ಕಲಿತ ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್
ಜೂ.ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ನೃತ್ಯ ಕಲಿತಿದ್ರು. ಕೂಚಿಪುಡಿ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಇದೆ. ಅನೇಕ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾರಕ್ರನ್ನ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಹುಡುಗನಂತೆ ಅವರ ಅಮ್ಮ ಬೆಳೆಸಿದ್ರು. ಓದಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ತಾರಕ್ ತುಂಬಾ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಂತೆ. ಅದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸೋಕೆ ಅಮ್ಮ ಕೋಲು ಮುರಿಯೋ ಹಾಗೆ ಹೊಡೀತಿದ್ರಂತೆ ಅಂತ ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೋ, ಈಗ ಅಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನರ್ತಕ ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್ ನೃತ್ಯದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತಳಾದ ನಟಿಯ ತಾಯಿ
ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವಾಗ ಒಬ್ಬ ನಟಿಯ ತಾಯಿ ತಾರಕ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಪ್ರೇರಿತಳಾದ್ರು. ತನಗೂ ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನರ್ತಕಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕನಸು ಕಂಡ್ರು. ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈಗ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನರ್ತಕಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಆ ಹುಡುಗಿ ಟಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನರ್ತಕಿ ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾಗಿಯೂ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ, ಶ್ರೀಲೀಲಾ.
ಜಗಪತಿಬಾಬು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ, ಅವರ ತಾಯಿ
ಶ್ರೀಲೀಲಾ ತಾಯಿ ಸ್ವರ್ಣಲತಾ ತಾರಕ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ತನಗೂ ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನರ್ತಕಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ರಂತೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಜಗಪತಿಬಾಬು ನಡೆಸಿಕೊಡುವ 'ಜಯಮ್ಮು ನಿಶ್ಚಯಮ್ಮುರ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀಲೀಲಾ, ಅವರ ತಾಯಿ ಸ್ವರ್ಣಲತಾ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಜಗಪತಿಬಾಬು ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಒಂದು ಫೋಟೋ ತೋರಿಸಿ, ಈ ಫೋಟೋ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅಮ್ಮನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರು.
ತಾನಾದಲ್ಲಿ ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್ ನೃತ್ಯ.. ಶ್ರೀಲೀಲಾ ತಾಯಿ ಅಂದೇ ನಿರ್ಧಾರ
ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾ, 1997 ರಲ್ಲಿ ತಾನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ವಿ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ತಾನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಎನ್.ಟಿ.ಆರ್ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ನನಗೆ ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತರ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅದೇ ಆಸೆಯನ್ನ ಬಲವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈಗ ಶ್ರೀಲೀಲಾರನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸ್ವರ್ಣಲತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀಲೀಲಾಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ನೃತ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ವೀಣೆ ವಾದನ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಡ್ರಮ್ಸ್, ಗಿಟಾರ್ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರಂತೆ. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಬ್ಯಾಲೆ ಕೂಡ ಕಲಿಸಿದ್ದಂತೆ. ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಿತರಂತೆ ಶ್ರೀಲೀಲಾ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟವಾದ್ರೂ, ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಲಿಸಿದೆ. ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿತರು, ಈಗ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನರ್ತಕಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸ್ವರ್ಣಲತಾ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ ನಟಿಯಾದ ಶ್ರೀಲೀಲಾ
'ಪೆಳ್ಳಿ ಸಂದಡಿ' ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ತೆಲುಗಿಗೆ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟ ಶ್ರೀಲೀಲಾ..'ಧಮಾಕ'ದಿಂದ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಪಡೆದರು. ಇದರಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಆಫರ್ಗಳು ಬಂದವು. 'ಗುಂಟೂರು ಕಾರಂ', 'ಸ್ಕಂದ', 'ಆದಿಕೇಶವ', 'ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾರ್ಡಿನರಿ ಮ್ಯಾನ್', 'ಭಗವಂತ ಕೇಸರಿ', 'ರಾಬಿನ್ಹುಡ್', 'ಜೂನಿಯರ್' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದರು.
'ಪುಷ್ಪ 2' ಚಿತ್ರದ ಹಾಡಿನಿಂದ ಸಖತ್ ಫೇಮಸ್ ಆದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. ಇದರಿಂದ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಗಳಿಂದಲೂ ಆಫರ್ಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಹಿಂದಿಯ 'ಆಶಿಕಿ 3' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿ. ತಮಿಳಿನ 'ಪರಾಶಕ್ತಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲೂ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ 'ಮಾಸ್ ಜಾತ್ರೆ', 'ಉಸ್ತಾದ್ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್' ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಲೀಲಾ.