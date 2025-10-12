- Home
women born in these 4 months are least loyal in love says astrology ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜನ್ಮ ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಮಾರ್ಚ್
ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ತುಂಬಾ ಸಾಹಸಮಯರು. ಅವರು ತುಂಬಾ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ತಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯರು ತಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಯಾರನ್ನೂ ಅವಲಂಬಿಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಯಾರ ಪ್ರೀತಿಗೂ ಶರಣಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾರೋ... ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಬಳಲುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇತರರನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಲ್ಲ.
ಮೇ
ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಯಾರೂ ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ತಾವು ಪ್ರೀತಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಹುಡುಗನು ಅವರ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಆಗಸ್ಟ್
ಆಗಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಇತರರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯುಂಟಾದರೆ, ಅವರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮುರಿಯಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ.
ನವೆಂಬರ್
ನವೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುಡುಗಿಯರು ತುಂಬಾ ಸಾಹಸಮಯರು. ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸದನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಗ ಬೇಸರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಪ್ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಬೇಸರ ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ... ಅವರು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮುರಿಯಲು ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಾರೆ.