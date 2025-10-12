- Home
- Astrology
- 4 ಗ್ರಹಣ, 1 ಡಜನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಲಾಟರಿ, 2026 ರ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಗಳು ಇವು
4 ಗ್ರಹಣ, 1 ಡಜನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಹೊಸ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಲಾಟರಿ, 2026 ರ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಗಳು ಇವು
important planets transit new year will be explosive lucky zodiac signs of 2026 2026 ರ ಹೊಸ ವರ್ಷವು ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಣಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಲಿದೆ,12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
2026 ರ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು
2026 ರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಹಣಗಳು ಸಂಭವಿಸಲಿದ್ದು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣಗಳು. ಈ ಗ್ರಹಣವು ಫೆಬ್ರವರಿ 17, 2026 ರಂದು, ಮಾರ್ಚ್ 3, 2026 ರಂದು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ, ಆಗಸ್ಟ್ 12, 2026 ರಂದು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಮತ್ತು ಆಗಸ್ಟ್ 28, 2026 ರಂದು ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ.
ವೃಷಭ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು 2026 ರಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು, ಈ ವರ್ಷ ಅವರು ದೀರ್ಘಕಾಲ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹ ಬಡ್ತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವೂ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ, 2026 ರ ವರ್ಷವು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸಹ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಲಾಭ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ವ್ಯವಹಾರವು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗಮನಹರಿಸಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ.
ಸಿಂಹ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರಿಗೆ, 2026 ರ ವರ್ಷವು ಜೀವನದ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಮಯವಾಗಿದ್ದು, ಸಂತೋಷವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ
2026ನೇ ವರ್ಷವು ತುಂಬಾ ತೃಪ್ತಿಕರ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತವಾಗಿರಬಹುದು. ಅವರು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರಿಗೆ, 2026 ರ ವರ್ಷವು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಶುಭ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತರಬಹುದು. ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲಿದೆ. ಕೆಲವರು ಮನೆ ಮತ್ತು ಕಾರನ್ನು ಹೊಂದುವ ತಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಬಹುದು. ಅಪೇಕ್ಷಿತ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯ, ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತದೆ.