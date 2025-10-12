ನವೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಶುಭ ಸಮಯ, 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮನೆ ಖರೀದಿ ಯೋಗ
zodiac signs buying house november guru favour ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿಯು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು, ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಮನೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ಭಗವಾನ್ ಅವರ ಅಂಶವು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ. ಮನೆ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹಣದ ಹರಿವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು ಭಗವಾನರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಕನಸು ನನಸಾಗುತ್ತದೆ. ಹಣದ ಹರಿವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಾಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಐಕ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಮನೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ದೃಷ್ಟಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಲು ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಗುರು
ಗುರು ಭಗವಾನ್ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ಈ ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಶುಭ ಅವಧಿಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಯೋಜಿಸುವುದರಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ಖಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ.