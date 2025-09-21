ಜನ್ಮ ದಿನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ? ಯಾವ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು?
ಈ ಲೇಖನವು ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ 28ರವರೆಗಿನ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಂಖ್ಯೆ 1 ರಿಂದ 9 ರವರೆಗಿನ ಜನರಿಗೆ ವೃತ್ತಿ, ಆರೋಗ್ಯ, ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ.
ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೂ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ನಂಟು
ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೂ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ನಂಟಿದೆ. ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನುಡಿಯಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಬನ್ನಿ... ನಾಳೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಸೆ.22 ರಿಂದ ಒಂದು ವಾರ ಅಂದರೆ ಸೆ. 28ರವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಎಂದು ನೋಡೋಣ. ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಯ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 1: (ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 1, 10, 19 ಮತ್ತು 28 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು)
ಈ ವಾರ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಚಲನೆಯು ದೈಹಿಕ ಸುಖಗಳ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಬಯಸಿದರೆ ಅದು ಸಾಧದ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಾರ ಒಂದು ಮಟ್ಟದ ಯಶಸ್ಸು ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಿತ ಉಡುಪುಗಳ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಔಷಧೀಯ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಅಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವಾರದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ.
ನೀವು ಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಕಾರ್ಯ ನಿಧಾನವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಿ. ವಾರದ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಚಲನೆಯು ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೃದುತ್ವದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭವಿರುತ್ತದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 2: (ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 2, 11, 20 ಮತ್ತು 29 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರಾಗಿದ್ದರೆ)
ಈ ವಾರದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಚಲನೆಯು ಸಂಬಂಧಿತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಲೆಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕೆಲಸದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯವು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಪಾಲುದಾರರ ನಡುವೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಕ್ಷಣಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.
ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವರು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಉಪಕರಣಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೌತಿಕ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಣದ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಆರೋಗ್ಯವು ಆಹ್ಲಾದಕರ ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 3: (ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 3, 12, 21 ಮತ್ತು 30 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು)
ಈ ವಾರದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷಗಳ ಯೋಗ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಎದುರಾಳಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಉದ್ದೇಶವಿರುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವರು ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ವ್ಯಂಗ್ಯವು ತೀವ್ರವಾಗಿರಬಹುದು.
ಆದರೆ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಯ ಕ್ಷಣಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರ ನಡುವೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಸಮನ್ವಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಚಲನೆಯು ಆರ್ಥಿಕ ಖರ್ಚಿನ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ತಾಮಸಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಸಂಖ್ಯೆ 4: (ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 4, 13, 22 ಮತ್ತು 31 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು)
ಈ ವಾರದ ಮೊದಲ ಭಾಗದಿಂದಲೇ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರೆ. ಅಥವಾ ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಗೆ ನಾಮನಿರ್ದೇಶನಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಮರ್ಥ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಎತ್ತಬಹುದು.
ವಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸವನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಲು ಅವಕಾಶಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ವಾರದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಆರ್ಥಿಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರರ ನಡುವೆ ಪರಸ್ಪರ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಅವರ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ಅವರು ಕೆಲವು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮತ್ತೆ ವಾರದ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಚಲನೆಯು ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 5: (ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 5, 14 ಮತ್ತು 23 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರಾಗಿದ್ದರೆ)
ಈ ವಾರ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ನೀವು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಮತ್ತು ಶುಭ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವಿರಲಿ, ನಿರಂತರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಅವಧಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ಈ ವಾರ ವಿಶೇಷ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.
ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಈ ವಾರದ ಮೊದಲ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅವಧಿ ಇರಬಹುದು. ಕೆಲವರು ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಅವಧಿ ಇರುತ್ತದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 6: (ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 6, 15 ಮತ್ತು 24 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು)
ಈ ವಾರ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಪ್ರಗತಿಯ ಅವಧಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಮತ್ತು ಉಳಿಯಲು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಚಲನೆಯು ಸುಂದರವಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ವೆಚ್ಚವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶತ್ರು ಕಡೆಯವರು ಏನನ್ನಾದರೂ ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ವಾರದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ವಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕಾನೂನು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಓಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ವಾರದ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಚಲನೆಯು ಶುಭ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಈ ವಾರದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳ ನಂತರ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 7: (ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 7, 16 ಮತ್ತು 25 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು)
ಈ ವಾರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಮದುವೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದರೆ, ಅನುಕೂಲಕರ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯು ನಿಮಗೆ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಯಾವುದೇ ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ನೋವುಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವರು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.
ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ, ಪಾಲುದಾರರಲ್ಲಿ ನಗು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯಬೇಡಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹುರುಪಿನಿಂದ ಮಾಡಲು, ಈ ವಾರದ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ವಹಿವಾಟು ವಿಷಯಗಳಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 8: (ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 8, 17 ಮತ್ತು 26 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು)
ಈ ವಾರ ಆಯಾ ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಅವಧಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬೇಡಿ. ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ನೀವು ದೃಢನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಈ ವಾರ, ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯತನದ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಈ ವಾರದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ತಿಳಿವಳಿಕೆಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬೇಡಿ. ಆದರೆ ಈ ವಾರದ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಚಲನೆಯು ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ನೋವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 9: (ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳ 9, 18 ಮತ್ತು 27 ರಂದು ಜನಿಸಿದವರು)
ಈ ವಾರ ತಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸಿನ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡುವವರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಚಲನಚಿತ್ರ, ಕಲೆ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಜಗತ್ತಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ವಾರದ ಆರಂಭದಿಂದ ಆಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ, ಈ ವಾರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಖಾಸಗಿ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ವಲಯದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವಿಶೇಷ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಉಡುಗೊರೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಅತಿಥಿಗಳು ಸಂತೋಷದ ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ನೀಡುವವರು. ಈ ವಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಇರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬೇಡಿ. ಈ ವಾರದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.
