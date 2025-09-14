21ರಂದು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ: ಯಾರ ಗ್ರಹಗತಿ ಹೇಗಿದೆ? ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಏನು?
2025ರ ಕೊನೆಯ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣವು ವಿವಿಧ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ವೃತ್ತಿ, ಆರೋಗ್ಯ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು.solar eclipse on sept 21st What is the impact on your zodiac sign
- FB
- TW
- Linkdin
ಸೆ.21 ರಂದು ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ
2025 ರ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ (Solar Eclipse) ಇದೇ 21 ರಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ವರ್ಷದ ಈ ಕೊನೆಯ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ (Year last Lunar Eclpise) ಪರಿಣಾಮವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಹಣ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯವು ಹೊಸ ಆರಂಭಗಳು ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
ಸೂರ್ಯ-ಭೂಮಿಯ ನಡುವೆ ಚಂದ್ರ
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ನಡುವೆ ಚಂದ್ರ ಬಂದಾಗ, ಈ ಅಪರೂಪದ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ನೋಡುವುದಲ್ಲದೆ, ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳ ರಾಜಕೀಯ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೂ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಶಕ್ತಿಯು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ವರ್ಷದ ಈ ಕೊನೆಯ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಹಣ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ?
ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಆಗ ಸೂರ್ಯ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜವು ಉತ್ತರ ಫಲ್ಗುಣಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ, ಸೂರ್ಯ ಜೊತೆಗೆ, ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಬುಧ ಕೂಡ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಬುಧ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಈ ಸಂಯೋಗವನ್ನು ಬುಧಾದಿತ್ಯ ಯೋಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿ, ಇತರ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನವೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶನಿ ಮೀನದಲ್ಲಿ, ಗುರು ಮಿಥುನದಲ್ಲಿ, ಮಂಗಳ ತುಲಾದಲ್ಲಿ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಕೇತು ಸಿಂಹದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಹು ಕುಂಭದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನವು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಭಿನ್ನ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ (Solar Eclipse Impact On Aries)
ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಸಕ್ತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಇದು ನಿಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ (Solar Eclipse Impact On Taurus)
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಏಕೆಂದರೆ ಗ್ರಹಣದ ಪರಿಣಾಮವು ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅಥವಾ ಆಯಾಸವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯದಿರುವುದು ನಿರಾಶೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ. ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ (Solar Eclipse Impact On Gemini)
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದಿಂದಾಗಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಆತುರದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಿಯಮಿತ ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಗಳ ಪಠಣವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಕರ್ಕ ರಾಶಿ (Solar Eclipse Impact On Cancer)
ಈ ಸಮಯವು ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ವಿವಾದಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ (Solar Eclipse Impact On Leo)
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ದಣಿದ ಅಥವಾ ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಅದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಪೂರ್ಣ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯದಿರುವುದು ನಿರಾಶೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಯಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆತುರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ (Solar Eclipse Impact On Virgo)
ಈ ಗ್ರಹಣವು ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಇರಬಹುದು, ಅದು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ (Solar Eclipse Impact On Libra)
ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿ. ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಆತುರಪಡಬೇಡಿ. ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ (Solar Eclipse Impact On Scorpio)
ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ (Solar Eclipse Impact On Sagittarius)
ಈ ಗ್ರಹಣವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮನಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಂದೊಡ್ಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸಹ ತರುವುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ (Solar Eclipse Impact On Capricorn)
ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ವಿವಾದಗಳಿರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿ. ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಚಿಂತನಶೀಲವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಆತುರ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪಠಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ (Solar Eclipse Impact On Aquarius)
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ನೀವು ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿ, ಇದು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ (Solar Eclipse Impact On Pisces)
ಈ ಸಮಯ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯತ್ತ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಹ ಸಿಹಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ.