ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಕೊನೆ ವಾರ ಧನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗ, ಈ 6 ರಾಶಿಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಲಾಭ, ಹಣ
Weekly Lucky Zodiac Sign 22 To 28 September 2025 Dhan Lakshmi Yog ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವಾದ ಧನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗದ ಪರಿಣಾಮವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಕೊನೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಧನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಗೌರವ, ಹಣದ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಹಠಾತ್ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
- FB
- TW
- Linkdin
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಈ ವಾರ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ತರುತ್ತದೆ. ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅನೇಕ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಾಣುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಅನೇಕ ಜನರನ್ನು ನೀವು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ. ವಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ, ಅವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಅವರು ಬಯಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ವರ್ಗಾವಣೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಈ ವಾರ ಈಡೇರದ ಆಸೆ ಈಡೇರಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸಹ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ದೀರ್ಘ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಈ ವಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಪ್ರಯಾಣಗಳು ಆಹ್ಲಾದಕರ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಚಯಸ್ಥರು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಸಹಾಯದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಿಗಬಹುದು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರವು ವಾರದ ಉಳಿದ ಭಾಗಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶುಭಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ, ನೀವು ಮನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹಣ ಹಿಂತಿರುಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ಕಿರಿಯರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ, ಯೋಜಿತ ಕೆಲಸಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಅದೃಷ್ಟ ತರುತ್ತದೆ. ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ವಾರ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂವಹನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಪಿಕ್ನಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು, ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.