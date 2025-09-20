ಸೂರ್ಯ-ಮಂಗಳ ಒಟ್ಟಾಗಿ ದ್ವಿದ್ವಾದಶ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತು, ಬೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಶುರು
surya mangal dwi dwadash drishti yog very beneficial for these 4 zodiac ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23, 2025 ರಂದು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ದ್ವಾದಶ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಮಂಗಳನ ದ್ವಿದವಾದಶ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯವು ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದಿಟ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಅಥವಾ ನವೋದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಈ ಯೋಗದಿಂದ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೇರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ವಿವಾದಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸೂರ್ಯ-ಕುಜ ದೃಷ್ಟಿ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಾಯಕತ್ವದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬಡ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಕೆಲಸವು ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರು ಈ ಯೋಗದಿಂದ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ, ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣ ಅಥವಾ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಗಳು ಸಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.