ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9:08 ರಿಂದ ಈ ರಾಶಿಗೆ ಆದಾಯ ಡಬಲ್, ಮಂಗಳ ರಾಹು ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ
mangal gochar 2025 in swati nakshatra leo virgo sagittarius get money ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23 ರಂದು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ರಾಹುವಿನ ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ
ಮಂಗಳವಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23, 2025 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9:08 ಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವು ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಗಲಿದೆ. ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಛಾಯಾ ಗ್ರಹ ರಾಹು ಆಳುತ್ತಾನೆ. ಈ ಮಂಗಳ ಸಂಚಾರದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತೀವ್ರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ತಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಜಯಿಸಬಹುದು. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅವರ ಇಮೇಜ್ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳು ಪುನರಾರಂಭಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಈಡೇರದ ಆಸೆ ಈಡೇರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಸ್ವಾತಿ ನಕ್ಷತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಎತ್ತರವನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ನಿವಾರಣೆಯಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ರಾಹುವಿನ ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳನ ಸಂಚಾರವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಹೊಸ ಕಾರು ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಗಾಢವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಹಣ ಗಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.