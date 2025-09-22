ಶುಕ್ರನಿಂದ ಧನ ಶಕ್ತಿ ಯೋಗ,ಈ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಗೆ ಭಾರೀ ಧನ ಲಾಭ
venus will create dhan shakti yoga money for these zodiac sign ಶುಕ್ರನ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದಾಗಿ, 'ಧನ ಶಕ್ತಿ ಯೋಗ' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ಶುಭ ಯೋಗವು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಶುಕ್ರ
ವೈದಿಕ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಹಗಳ ಅಧಿಪತಿ ಮಂಗಳನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27 ರಂದು ತನ್ನ ರಾಶಿಯೊಂದಿಗೆ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 7 ರವರೆಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತಾನೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಶುಕ್ರನು ನವೆಂಬರ್ 26 ರಂದು ಬೆಳಿಗೆ, 11:27 ಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ತಿಕ ರಾಶಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನವೆಂಬರ್ 26 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 7 ರವರೆಗೆ ಮಂಗಳ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಧನಶಕ್ತಿ ರಾಜಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವ ಇರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಯೋಜಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ನೀವು ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಕನ್ಯಾರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯ ಮೂರನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ-ಶುಕ್ರ ಸಂಯೋಗ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವಿದೇಶಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿರಬಹುದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯ ಏಳನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಸಂಯೋಗದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಸಾಮರಸ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಿವಾಹದ ಅವಕಾಶಗಳು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ.