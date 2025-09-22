- Home
Chanakya Niti: ಗಂಡಸರ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ
chanakya niti dark reality about men character ಪುರುಷನು ತನ್ನ ಶಕ್ತಿ, ತರ್ಕ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅವನು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಚಾಣಕ್ಯಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ನೋವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ
ಪುರುಷರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಶ್ರೇಷ್ಠರೆಂದು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆ ಅವರನ್ನು ಮೀರಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಸೋಲಿಸಿದಾಗ, ಅವರ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಈ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು, ಅವರು ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜ
ಸಮಾಜದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವು ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ - ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಿಂತನೆಯು ಪಿತೃಪ್ರಧಾನವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾದ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮಾಜವು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಂಬುತ್ತದೆ.
ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವುದು
ವಿಫಲ ಪುರುಷನು ತನ್ನ ಸೋಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಮಹಿಳೆಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಇದನ್ನು ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಹೇಳಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದು ಇಂದಿಗೂ ನಿಜವಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ, ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದಾಗ ಅವರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಟೀಕಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ
ಚಾಣಕ್ಯ ನೀತಿ ಇಂದಿಗೂ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಬದಲು ಅವರ ಪಾತ್ರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುವುದು ಪುರುಷರ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.