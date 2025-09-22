ಶನಿ ಬುಧನಿಂದ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ, ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು
shani budh yuti make navpancham rajayoga during diwali zodiac signs lucky ಈ ವರ್ಷ ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಅಪರೂಪದ ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಈ ಸಂಯೋಗವು ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಶುಭ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
- FB
- TW
- Linkdin
ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗ
ಈ ವರ್ಷ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 20, 2025 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ದಿನದಂದು ವಿಶೇಷ ಗ್ರಹ ಜೋಡಣೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ, ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೃಕ್ ಪಂಚಾಂಗದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ವರ್ಷ ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಶನಿ ಮತ್ತು ಬುಧನ ಸಂಯೋಗ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಯೋಗವು ನವಪಂಚಮ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ
ಮಕರ
ಶನಿ ಮತ್ತು ಬುಧ ಗ್ರಹಗಳ ಈ ಸಂಯೋಗವು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭಕರವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗೆ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಹಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಿಹಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಷ್ಟಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕರ್ಕ
ಈ ರಾಜ್ಯಯೋಗವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಯೋಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸುತ್ತವೆ.
ವೃಷಭ
ಈ ವರ್ಷದ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡುಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯಾಪಾರ ಲಾಭಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ಆತ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.