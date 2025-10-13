ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ 3 ಗ್ರಹ ಭೇಟಿ, ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗದಿಂದ ಈ 5 ರಾಶಿಗೆ ತೊಂದರೆ, ಸಮಸ್ಯೆ
Trigrahi yoga brings negative effects for 5 zodiac signs ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗವು 5 ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಜನರಿಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗ
ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗವು ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶುಕ್ರ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಗಳು ಮಕರ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಾಗ ತ್ರಿಗ್ರಾಹಿ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ತ್ರಿಗ್ರಹ ಯೋಗದಿಂದಾಗಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಈ ಯೋಗವು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಮುಂದೂಡುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ ನಂತರ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ತ್ರಿಗ್ರಾಮ ಯೋಗವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು . ಶತ್ರುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಘರ್ಷಣೆಗಳು, ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಇರಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆಗಳು, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವಿಭಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಂಟಿತನದ ಭಾವನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಬೆನ್ನು ನೋವು ಮತ್ತು ಆಯಾಸದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತ್ರಿಗ್ರಹ ಯೋಗವು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರಬಹುದು. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ, ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಜಾಗರೂಕತೆ, ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು, ಸಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಜಗಳಗಳು, ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆಗಳು, ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳು, ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ತೊಂದರೆಗಳು, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕಾಲು ನೋವು ಸೇರಿದಂತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅಪಘಾತಗಳ ಅಪಾಯವಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಜಂಟಿ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು, ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ನಷ್ಟ, ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ, ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡ ಹಣ ಹಿಂತಿರುಗಿಸದಿರುವುದು, ಕಡಿಮೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಒಂಟಿತನದ ಭಾವನೆಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಕೀಲು ಮತ್ತು ಮೂಳೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣವು ತೀವ್ರ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ತ್ರಿಗ್ರಹ ಯೋಗವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತವೆ. ಹಠಾತ್ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
ಹೂಡಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಉಳಿತಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಬೇರ್ಪಡುವಿಕೆ ಇರಬಹುದು. ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಒತ್ತಡ, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ಕೀಲು ನೋವು ಮತ್ತು ಕಣ್ಣಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.