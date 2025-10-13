today october 13th horoscope lucky zodiac signs kannada 2025 ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೇಷ(Aries): ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಬಳಸಿ. ತಪ್ಪು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಪರಿಸರದಿಂದಾಗಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡಿ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಲಿದೆ.
ವೃಷಭ(Taurus): ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಿಕಟ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿರಬೇಕಾದ ಸಮಯ ಇದು. ಯಂತ್ರ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.
ಮಿಥುನ(Gemini): ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಅಥವಾ ಹೊರಗಿನವರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನೀವು ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.
ಕಟಕ(Cancer): ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಮಯವನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಕಳೆಯಬೇಕು. ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಅಮಲಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತಾ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲಿ. ವೃತ್ತಿಪರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಸಂಗಾತಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರಬಹುದು.
ಸಿಂಹ(Leo): ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳೂ ನಿಂತು ಹೋಗಬಹುದು. ಮಾಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಕನ್ಯಾ(Virgo): ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಬಹುದು. ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಾಗ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ವಿಷಾದಿಸಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಪತಿ-ಪತ್ನಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮಧುರವಾಗಿರಬಹುದು.
ತುಲಾ(Libra): ಸ್ನೇಹಿತನ ಬಗ್ಗೆ ಹಳೆಯ ವಿವಾದ ಮತ್ತೆ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಶಾಂತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಮುಂದುವರಿಯಲಿವೆ. ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ(Scorpio): ನಿಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಸಹ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ಉದ್ವೇಗವು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಕಾರ್ಯನಿರತತೆಯ ಹೊರತಾಗಿ, ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಧನುಸ್ಸು(Sagittarius): ನಿಕಟ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿ ನಿಮ್ಮ ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮನರಂಜನೆಯ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ವೃತ್ತಿಪರ ಕೆಲಸದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿರಬಹುದು. ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಾತಾವರಣ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ.
ಮಕರ(Capricorn): ಇಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಾಲವನ್ನು ನೀಡಬೇಡಿ. ಮಕ್ಕಳು ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ತಪ್ಪು ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡದೆ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ವೃತ್ತಿಪರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾದದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು.
ಕುಂಭ(Aquarius): ಸೋಮಾರಿತನ ಮತ್ತು ಆಲಸ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ. ಅಹಿತಕರ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ.
ಮೀನ(Pisces): ಕಳಪೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಗಮನವು ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಧನಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ವೃತ್ತಿಪರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಸಮಯವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು. ಮನೆಯ ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಎಳೆದು ತರಬೇಡಿ.