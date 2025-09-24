ಈ ರಾಶಿಯವರು ತುಂಬಾ ತಡವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗ್ತಾರೆ, 30 ಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮದುವೆಯಾಗೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ
these 4 zodiac signs prefer late marriages, This zodiac sign gets married very late, it is very difficult to get married before 30 ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ನಾಲ್ಕು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಜನರು ತಡವಾಗಿ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಶನಿ ಗ್ರಹದ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟವರು. ಶನಿಯು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ದೇವರು. ಶನಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲ್ಪಡುವ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧರು. ಅವರು ಯಾವುದನ್ನೂ ಬೇಗನೆ ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ತುಂಬಾ ಆಳವಾಗಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅವರು ಬಹಳಷ್ಟು ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮಕರ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಯೌವನದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮದುವೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಂಗಾತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಿಷ್ಠರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಳ್ಳಲು ಬಹಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮದುವೆಯಾದರೆ, ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಶನಿ ಗ್ರಹ ಆಳುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ, ಅದು ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಷಯಗಳಾಗಿರಲಿ, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರಬೇಕು. ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದೋಷಗಳು ಇರಬಾರದು. ನೂರು ಬಾರಿ ಯೋಜಿಸಿ ನಂತರವೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯಗಳು ಸಹ ಪ್ರಬುದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಯಾವುದನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಬಯಸುವುದರಿಂದ, ಅವರು ಸಂಗಾತಿಯ ಆಯ್ಕೆಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಗಾತಿಯು ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ತೃಪ್ತರಾಗುವವರೆಗೆ ಅವರು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಮದುವೆಗೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ತಡವಾದ ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಧನು ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಾ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವೆಂದು ತೋರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವತಂತ್ರರಾಗಿರಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಯು ತಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಖಚಿತವಾಗುವವರೆಗೆ ಅವರು ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮದುವೆ ಬಹಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಅವರಿಗೆ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ. ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಿಗುವವರೆಗೆ ಅವರು ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಮದುವೆಯನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.