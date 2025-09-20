ನಾಳೆ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣದಂದು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ, ಸಂಪತ್ತು
sun saturn samsaptak yog on solar eclipse 2025 bring good fortune to zodiac signs ನಾಳೆ 2025 ರ ಕೊನೆಯ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ದಿನದಂದು, ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿಯು ಸಂಸಪ್ತಕ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಅನೇಕ ಜನರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಈ ಸಂಯೋಜನೆಯು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಸಂಬಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಮಸಪ್ತಕ ಯೋಗವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವಾಗ್ಮಿತೆಯು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೊಸ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿಗೆ ಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಏರ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಮದುವೆ ಏರ್ಪಡಬಹುದು.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಮಸಪ್ತಕ ಯೋಗವು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಗೌರವ ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರವು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಮಸಪ್ತಕ ಯೋಗವು ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ಗಣನೀಯ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಉಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯಾಣ ಸಾಧ್ಯ.