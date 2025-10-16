ಈ ರಾಶಿಗೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯ ಪ್ರಾರಂಭ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಏರುಪೇರು, ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ
sun transits in libra people of this zodiac sign careful ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ರಂದು ಸೂರ್ಯನು ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಗ್ರಹಗಳ ರಾಜನ ತುಲಾ ರಾಶಿ ಪ್ರವೇಶವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಬಹುದು.
ಸೂರ್ಯ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ರಂದು ಸೂರ್ಯನು ಸ್ನೇಹಿ ರಾಶಿ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಿಂದ ತುಲಾ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ. ವಾಯು ಅಂಶ ತುಲಾ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರವು ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಜೊತೆಗೆ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಜನರು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯಿಂದ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸೂರ್ಯನು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಹಲವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ವಿರುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಪರಿಹಾರವಾಗಿ, ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಚಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಖರ್ಚಿನ ಮನೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಇರುವುದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಣವು ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಖರ್ಚು ಆಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ನಂತರವೂ ನೀವು ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯದಿದ್ದರೆ ನೀವು ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರೆದರೆ, ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಹಾರವಾಗಿ, ನೀವು ಆದಿತ್ಯ ಹೃದಯ ಸ್ಟ್ರೋಟ್ ಅನ್ನು ಪಠಿಸಬೇಕು.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯ ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಸಂಚಾರ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸುವ ಬದಲು, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕು. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಹಣದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೂ ಸಹ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಹೋದರೆ, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ. ಪರಿಹಾರವಾಗಿ, ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯ ದೇವರಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು.