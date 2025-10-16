6 ರಾಶಿಗೆ 5 ಗ್ರಹಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ, ನವೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ
planetary transit from october 16th to november 16th zodiac signs lucky ಆರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಐದು ಗ್ರಹಗಳು ಆಶೀರ್ವಾದಿಂದ ನವೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ, ಎಂತಹ ಅದೃಷ್ಟ ಗುರುಗಳೇ!
ಮೇಷ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರು, ಮಂಗಳ, ಸೂರ್ಯ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ರಾಹು ಗ್ರಹಗಳು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿವೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವು ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರಮುಖ ಭರವಸೆಗಳು, ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಸೆಗಳು ಈಡೇರುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಬಹಳವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇತರ ದೇಶಗಳಿಂದ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ವೃಷಭ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧ, ಗುರು, ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಅಧಿಪತಿ, ಶುಕ್ರ, ಮಂಗಳ ಮತ್ತು ಶನಿ ಗ್ರಹಗಳು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿವೆ. ಹಠಾತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಂಬಳ ಮತ್ತು ಭತ್ಯೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುಭ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ಕನಸು ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ವಿವಾಹ ಸಂಬಂಧವು ನೆಲೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಕರ್ಕಾಟಕ ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಂಗಳ, ಬುಧ, ಸೂರ್ಯ, ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಕೇತು ಗ್ರಹಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಲಿವೆ. ಷೇರುಗಳು ಮತ್ತು ಊಹಾಪೋಹಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಬರಬೇಕಾದ ಹಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಠಾತ್ ಸಂಪತ್ತಿನ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ಹಣವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶದಿಂದ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಯವು ಘಾತೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ
ಸಿಂಹ ಗುರು, ಶುಕ್ರ, ಮಂಗಳ, ಬುಧ ಮತ್ತು ರಾಹು ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶುಭ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ವಜರ ಆಸ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ವೃದ್ಧಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಉನ್ನತ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ, ಗುರು, ಮಂಗಳ, ಬುಧ ಮತ್ತು ರಾಹುಗಳು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಹೊಸ ತಿರುವು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯರ ಬದಲು ನೀವು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ಹಲವು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಕರ
ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಶನಿ, ಮಂಗಳ, ಸೂರ್ಯ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ, ಯೋಜಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಯೋಜಿಸಿದಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಆಸ್ತಿ ಮಾಲೀಕರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಪರೂಪದ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.