ಗುರುವಿನಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಮನೆ ಖರೀದಿ ಯೋಗ, ಅದೃಷ್ಟ
guru gochar 2025 kendra tirkon rajyog luck for these zodiac sign ಗುರುವು ತನ್ನ ಉತ್ತುಂಗ ರಾಶಿಯಾದ ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ರಂದು ಗುರುವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗಿ, ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜ್ಯಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಗುರು
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ ಗುರು ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ೨೦೨೫ ರಲ್ಲಿ, ಗುರು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡಿದನು. ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜಯೋಗವು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣವು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದಾಯದ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತರು ಸಂತೋಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಗುರುವಿನ ಸಂಚಾರದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜ ಯೋಗವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ ಮತ್ತು ಉಳಿತಾಯದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧ್ಯ. ನೀವು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೀರಿ. ಅವಿವಾಹಿತರು ವಿವಾಹ ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ತ್ರಿಕೋನ ರಾಜಯೋಗದಿಂದ ಲಾಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸತಿಯ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಈ ಗುರು ಸಂಚಾರವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿರುದ್ಯೋಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಜನನದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.