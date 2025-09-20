ನವರಾತ್ರಿಯ 9 ದಿನ ಈ ಕಲರ್ ಬಟ್ಟೆ ತೆರೆಯಲಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ: ಯಾವ ದಿನಕ್ಕೆ ಯಾವ ಬಣ್ಣ? ಮಹತ್ವವೇನು?
2025ರ ಶಾರದಿ ನವರಾತ್ರಿಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರವರೆಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುವುದು. ಈ ಹಬ್ಬವು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಒಂಬತ್ತು ರೂಪಗಳ ಆರಾಧನೆಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ದಿನಕ್ಕೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಧರಿಸುವುದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾದ ಪ್ರಮುಖ ಹಬ್ಬ
ಶಾರದಿ ನವರಾತ್ರಿಯು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಗೆ ಅರ್ಪಿತವಾದ ಪ್ರಮುಖ ಹಿಂದೂ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ನಾಲ್ಕು ನವರಾತ್ರಿಗಳಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಪ್ರಮುಖವಾದವು ಚೈತ್ರ ನವರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ಶಾರದಿ ನವರಾತ್ರಿ, ಉಳಿದ ಎರಡು ನವರಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಗುಪ್ತ ನವರಾತ್ರಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. 2025 ರಲ್ಲಿ, ಶಾರದಿ ನವರಾತ್ರಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರ ಸೋಮವಾರದಂದು ಘಟಸ್ಥಾಪನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರ ಗುರುವಾರ ವಿಜಯದಶಮಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಶಾರದಿಯೇ ನವರಾತ್ರಿ 2025 - ದಿನಾಂಕ
ಶಾರದಿಯಾ ನವರಾತ್ರಿ ಕೇವಲ ಹಬ್ಬಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದು - ಇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದರ ವಿಜಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತರು ಉಪವಾಸ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ, ದುರ್ಗಾ ಸಪ್ತಶತಿಯನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಶೈಲಪುತ್ರಿಯಿಂದ ಸಿದ್ಧಿದಾತ್ರಿಯವರೆಗಿನ ಮಾ ದುರ್ಗೆಯ ಒಂಬತ್ತು ರೂಪಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ, ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಹಬ್ಬವು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22, 2025 (ಸೋಮವಾರ) ರಂದು ಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನೆ (ಘಟಸ್ಥಾಪನೆ) ಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಚರಣೆಯಾದ ದುರ್ಗಾ ಪೂಜೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 (ಮಹಾಷಷ್ಠಿ) ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 (ವಿಜಯದಶಮಿ) ವರೆಗೆ ಐದು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ.
ಘಟಸ್ಥಾಪನೆ 2025 ಮುಹೂರ್ತ
ಘಟಸ್ಥಾಪನೆ (ಕಲಶ ಸ್ಥಾಪನೆ) ನವರಾತ್ರಿಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಮುಹೂರ್ತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶಾಂತಿ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮುಹೂರ್ತ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06:09 ರಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 08:06 ರವರೆಗೆ
ಅಭಿಜೀತ್ ಮುಹೂರ್ತ: ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:49 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:38 ರವರೆಗೆ
ಭಕ್ತರು ಕಲಶವನ್ನು (ಪವಿತ್ರ ಪಾತ್ರೆ) ಇರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಲು ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನವರಾತ್ರಿ ಬಣ್ಣಗಳ ಮಹತ್ವ
9 ದಿನಗಳ ನವರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ 9 ಬಣ್ಣದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದರೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನವ ದುರ್ಗೆಯರ ಸಂಕೇತವಿದು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ 9 ದಿನಗಳು ಯಾವ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಬೇಕು, ಅದರ ಮಹತ್ವವೇನು? ಅದು ಯಾವ ದೇವಿಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ದಿನ 1: ಬಿಳಿ - ಮಾ ಶೈಲಪುತ್ರಿ
ಬಿಳಿ ಶುದ್ಧತೆ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಶಾಂತತೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ದಿನ 2: ಕೆಂಪು - ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಣಿ
ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವು ಶಕ್ತಿ, ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯ ಬಣ್ಣವಾಗಿದೆ. ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಭಕ್ತರು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ದಿನ 3: ರಾಯಲ್ ನೀಲಿ - ಮಾ ಚಂದ್ರಘಂಟಾ
ರಾಜ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವು ಸಮೃದ್ಧಿ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅದೃಷ್ಟ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ದಿನ 4: ಹಳದಿ - ಮಾ ಕುಶ್ಮಾಂಡಾ
ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವು ಸಂತೋಷ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಹೊಳಪನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬಣ್ಣವು ಹರ್ಷಚಿತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹರಡುತ್ತದೆ.
ದಿನ 5: ಹಸಿರು - ಮಾ ಸ್ಕಂದಮಾತಾ
ಹಸಿರು ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಫಲವತ್ತತೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆರಂಭಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಹಸಿರು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ದಿನ 6: ಬೂದು - ಮಾ ಕಾತ್ಯಾಯನಿ
ಬೂದು ಬಣ್ಣವು ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಕ್ತರು ಶಾಂತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಗಮನಹರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ದಿನ 7: ಕಿತ್ತಳೆ - ಮಾ ಕಾಳರಾತ್ರಿ
ಕಿತ್ತಳೆ ಬಣ್ಣವು ಉಷ್ಣತೆ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ.
ದಿನ 8: ನವಿಲು ಹಸಿರು - ಮಾ ಮಹಾಗೌರಿ
ನವಿಲು ಹಸಿರು ಕರುಣೆ, ತಾಜಾತನ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ದಿನ 9: ಗುಲಾಬಿ - ಮಾ ಸಿದ್ಧಿಧಾತ್ರಿ
ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣವು ಪ್ರೀತಿ, ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ದಯೆಯ ಬಣ್ಣವಾಗಿದೆ. ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣದ ವಸ್ತ್ರಧಾರಣೆಯು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.