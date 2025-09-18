ಈ ಮೂರು ದಿನಗಳಂದು ಹುಟ್ಟಿದವರಿಗೆ ಅಶುಭ ಫಲ ನೀಡುವ ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ: ಸುಲಭದ ಪರಿಹಾರವೇನು?
2025ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಲ್ಲದೆ, ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ 2, 3, ಮತ್ತು 8ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಲೇಖನ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೆ.21 ರಂದು ಸೂರ್ಯ ಗ್ರಹಣ
2025 ರ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ (Solar Eclipse) ಇದೇ 21 ರಂದು ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ವರ್ಷದ ಈ ಕೊನೆಯ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ (Year last Lunar Eclpise) ಪರಿಣಾಮವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಹಣ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯವು ಹೊಸ ಆರಂಭಗಳು ಮತ್ತು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹಣವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ.
ಯಾವಾಗ ಆರಂಭ- ಯಾವಾಗ ಅಂತ್ಯ
ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ಸಂಭವಿಸುವ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ಸರ್ವ ಪಿತೃ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ರಾತ್ರಿ 10:59 ಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಮರುದಿನ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22 ರಂದು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 3:23 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ.
ಗ್ರಹಣ ಏಕೆ?
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ನಡುವೆ ಚಂದ್ರ ಬಂದಾಗ, ಈ ಅಪರೂಪದ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ ನೋಡುವುದಲ್ಲದೆ, ದೇಶ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳ ರಾಜಕೀಯ, ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೂ ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಗಳ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ
ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ಶಕ್ತಿಯು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆ ಹಾಗೂ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ, ಇದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ವರ್ಷದ ಈ ಕೊನೆಯ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗ್ರಹಣ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಮತ್ತು ನಕ್ಷತ್ರಪುಂಜದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಸಂಖ್ಯೆ 2
ಸಂಖ್ಯೆ 2 ಚಂದ್ರನ ಆಳ್ವಿಕೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಖ್ಯೆ 2 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಗ್ರಹಣದ ನಂತರ ಅವರು ಮಾನಸಿಕ ಅಶಾಂತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಮುಖ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿ. ಇವು ಕಷ್ಟಕರ ಸಮಯಗಳು, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಸಂಖ್ಯೆ 3
ಗುರುಗ್ರಹವು ಆಳುವ ಸಂಖ್ಯೆ 3 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಅವರು ಕಳಪೆ ಆರೋಗ್ಯ, ಹೊಟ್ಟೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಬಳಲಬಹುದು. ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಷ್ಟಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ಯಾರೊಂದಿಗೂ ವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಸಂಖ್ಯೆ 8
ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಶನಿಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶನಿಯ ನಡುವೆ ದ್ವೇಷದ ಭಾವನೆ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದಾಗಿ, 8 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಜನಿಸಿದವರು ನಿರಾಶೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಅವರು ಯಾವುದೋ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಋಣಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. 8 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಜನಿಸಿದವರು ಯೋಗ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನದ ಮೂಲಕ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.