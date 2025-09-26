ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಿಷ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಆಪತ್ತು, ಕಷ್ಟ
shani Chandra vish yoga may be dangerous for arise Pisces Leo ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6 ರಂದು, ಶನಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರು ಸಂಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ವಿಷಕಾರಿ ಯೋಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಶನಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಪ್ರಕಾರ ಶನಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಈ ಸಂಯೋಗವು ಶುಭ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ತುಂಬಾ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಒಕ್ಕೂಟ ಶುಭಕರ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಒಕ್ಕೂಟವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಚಾರ ಜಾತಕದ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವೆಚ್ಚಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರು ನಷ್ಟವನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತುರ ಮತ್ತು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ವಿಷ ಯೋಗದ ರಚನೆಯು ಪ್ರತಿಕೂಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಎಂಟನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಗುಪ್ತ ರೋಗಗಳು ಅಥವಾ ಹಠಾತ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಇಮೇಜ್ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪಾಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ವ್ಯವಹಾರವು ನಿಧಾನವಾಗಬಹುದು. ಹಣದ ವಹಿವಾಟುಗಳು ನಿಲ್ಲಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಈ ವಿಷಯವು ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಒಕ್ಕೂಟವು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಚಕ್ರದ ಮೊದಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಯಾರಿಗೂ ಸಾಲ ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹಣ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಂಚನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.