ಅಪ್ಪಿ ತಪ್ಪಿ ನವರಾತ್ರಿ ವ್ರತ ಮುರಿದರೆ… ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ…. ಈ ಉಪಾಯ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ
ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಅವಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು, ಭಕ್ತರು ಶರದಿಯಾ ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ 9 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ನವರಾತ್ರಿ ವ್ರತ ಮುರಿದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಅದಕ್ಕೂ ಪರಿಹಾರ ಇದೆ.
ನವರಾತ್ರಿ
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಶರದಿಯಾ ನವರಾತ್ರಿಗೆ (Sharad Navaratri) ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವಿದೆ, ಮತ್ತು ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬಹಳ ವೈಭವದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಭಕ್ತರು ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದೇವಿಯನ್ನು ಒಂಬತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಹತ್ತನೇ ದಿನದಂದು ದಸರಾ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನವರಾತ್ರಿ ವ್ರತ
ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನವರಾತ್ರಿಯ ಪವಿತ್ರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದರೆ, ದೇವಿಯು ಪ್ರಸನ್ನಳಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾಳೆ ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಅವರ ಜೀವನದ ಎಲ್ಲಾ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ನವರಾತ್ರಿ ಉಪವಾಸ ಮುರಿದರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು?
ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನವರಾತ್ರಿ ಉಪವಾಸವನ್ನು (Navratri fasting) ಮುರಿದರೆ, ಏನಾದರೂ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಚಿಂತಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನವರಾತ್ರಿ ಉಪವಾಸ ಮುರಿದರೆ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬಾರದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಪ್ಪನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ನೀವು ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಭಯಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉಪವಾಸದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ .
ಉಪವಾಸ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮುರಿದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಆಚರಿಸುವಾಗ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಉಪವಾಸ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮುರಿದುಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಉಪಾವಾಸ ಮುರಿದರೆ. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬಾರದು, ಬದಲಾಗಿ, ದೇವಿಯ ಮುಂದೆ ಕೈಗಳನ್ನು ಮುಗಿದು, ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪಿಗೆ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ.
ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯ ಹವನ
ನವರಾತ್ರಿ ಉಪವಾಸ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮುರಿದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಗೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹವನ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ. ಉಪವಾಸ ಮುರಿದ ನಂತರ ಹವನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇವಿಯ ಕೋಪ ಶಾಂತವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳು ದೂರವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹವನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವೃತಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ದೇವಿಗೆ ಪಂಚಾಮೃತ ಅಭಿಷೇಕ
ನಿಮ್ಮ ಉಪವಾಸವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ; ಬದಲಾಗಿ, ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ. ನಂತರ, ಈ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಪಂಚಾಮೃತದಲ್ಲಿ (ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಜೇನು, ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಿಶ್ರಣ) ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸಿ.
ದುರ್ಗಾ ಮಂತ್ರ
ನವರಾತ್ರಿಯ ದಿನದಂದು ನಿಮ್ಮ ಉಪವಾಸ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ದುರ್ಗಾದೇವಿಯ ವಿಶೇಷ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪಠಿಸಿ ಮತ್ತು ಆರತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪೂಜಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ದುರ್ಗಾ ದೇವಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೆಚ್ಚುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕ್ಷಮೆ ನೀಡುತ್ತಾಳೆ.
ದಾನ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿ
ನಿಮ್ಮ ಉಪವಾಸ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮುರಿದರೆ, ಉಪವಾಸಕ್ಕೆ ಏನಾದರು ಅಡ್ಡಿಯಾದರೆ, ಪುರೋಹಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ದಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿ. ದುರ್ಗಾ ದೇವಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಅವರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವ ದಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೇವಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ.