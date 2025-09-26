today september 26th horoscope lucky zodiac signs kannada 2025 ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೇಷ ರಾಶಿ (Aries) : ಅದೃಷ್ಟದ ಬದಲು ಕರ್ಮವನ್ನು ನಂಬಿರಿ. ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರಯಾಣವೂ ಸಾಧ್ಯ. ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಹಿಂಜರಿತವು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ (Taurus): ಪ್ರಭಾವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮಂದಗತಿಯಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದುವರೆಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದ ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಈಗ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ (Gemini) : ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗಿನ ಭೇಟಿಯು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಕೋಪದ ಬದಲು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಬಳಸಿ. ದಾಂಪತ್ಯ ಸಂಬಂಧವು ಮಧುರವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಕಟಕ ರಾಶಿ (Cancer) : ಹಣಕಾಸಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ಯುವ ಜನ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ (Leo) : ಮನೆ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ದಿನ. ಸಹೋದರರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ. ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಿರಲಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪತಿ-ಪತ್ನಿಯರ ನಡುವೆ ಜಗಳ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ (Virgo) : ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಗುರಿಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇಂದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಹಂ ಮತ್ತು ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸಿದ ನಂತರ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೂಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ (Libra) : ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ (Scorpio) : ನೀವು ವಾಸಿಸುವ ಸ್ಥಳ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದ್ದರೆ ಇಂದೇ ಆ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಅಳಿಯಂದಿರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಸಂಬಂಧ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಬೇಡಿ. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಕಲಹ ಸಾಮಾನ್ಯ.
ಧನು ರಾಶಿ (Sagittarius): ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯಾಣದ ಲಾಭ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಆದೇಶ ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಬಿಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರಲಿವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ (Capricorn): ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನಿಮಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾಗಬಹುದು. ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ವ್ಯರ್ಥ ಖರ್ಚು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಡಿ. ವ್ಯಾಪಾರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಬೇಡಿ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮನರಂಜನೆಯ ಜತೆ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಿರಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ (Aquarius): ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಅದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಂತವನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ. ಯುವ ಜನರು ಮೋಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದ ಅವರ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿ (Pisces): ಇತರರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಂಬುವ ಬದಲು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧವು ಮಧುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಆಗಲಿವೆ. ಇಂದು ವೃತ್ತಿಪರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಬಹುದು