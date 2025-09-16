ಸೂರ್ಯ-ಶನಿಯಿಂದ ಪ್ರಬಲ ಯೋಗ, ಈ 3 ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬರೀ ಯಶಸ್ಸು
sun saturn brings power and rajayoga to these zodiac signs ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ರವಿ ಮತ್ತು ಶನು ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗ.ಈ ಗ್ರಹಗಳು ಬದ್ಧ ವೈರಿಗಳು. ಅವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಕೆಲವು ರಾಶಿಗೆ ರಾಜಯೋಗಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರರ ಪರಸ್ಪರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಕಹಲ ಯೋಗ ಎಂಬ ಅಪರೂಪದ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯೋಗಿ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರದ ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಸಂಪತ್ತು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರುವವರು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಾರೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಖಚಿತ.
ಕರ್ಕಾಟಕ
ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಅಂಶದಿಂದಾಗಿ, ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಮನೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದಲೂ ಹಣದ ಒಳಹರಿವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮುಟ್ಟುವ ಎಲ್ಲವೂ ಚಿನ್ನವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ. ಆಸ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಷೇರುಗಳು, ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಬಳ, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಭತ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ
ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶುಭ ಗ್ರಹವಾದ ಶನಿ ಮತ್ತು ಲಾಭಾಧಿಪತಿ ರವಿಯ ನಡುವೆ ವಾರದ ದೃಷ್ಟಿ ಉಂಟಾಗುವುದರಿಂದ, ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣ ರಾಜಯೋಗವಿರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ರಾಜಯೋಗವಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ತಂದೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಬಹಳ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಅಂಶದಿಂದಾಗಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಬಲ ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮನೆ ಹೊಂದುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ.
ಮಕರ
ಈ ಎರಡು ಗ್ರಹಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಅಂಶದಿಂದಾಗಿ ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ತನ್ನ ಹಂತವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ನೀವು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ಏರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಲೀಸಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ರಾಜ ಪೂಜೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿ ವಿವಾದಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ವಿದೇಶಿ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಮೀನ
ಈ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿಯು ಸಂಚರಿಸುವುದರಿಂದ ರವಿಗೆ ಸಮಸಪ್ತಕ ಅಂಶ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಈ ರಾಶಿಯ ಜನರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರವು ತುಂಬಾ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತಂದೆಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಆಸ್ತಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ವಾಹನ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದಾಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.