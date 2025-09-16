- Home
- Astrology
- Festivals
- ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧನಿಂದ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ
ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಬುಧನಿಂದ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ
bhadra rajayoga formed in virgo before surya grahan Luxurious zodiac signs ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಯೋಗವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
- FB
- TW
- Linkdin
ಬುಧ
ಜನ್ಮ ಜಾತಕದ ಯಾವುದೇ ಕೇಂದ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬುಧವು ಉಚ್ಚ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ (ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ) ಅಥವಾ ತನ್ನದೇ ಆದ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ (ಮಿಥುನ ಅಥವಾ ಕನ್ಯಾರಾಶಿ) ಇದ್ದಾಗ ಆಗ ಭದ್ರ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬುಧವು ತನ್ನ ಉಚ್ಚ ರಾಶಿ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಈ ಯೋಗದ ರಚನೆಯು ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕನ್ಯಾರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗವು ಬಹಳ ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆಯೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ, ಬರವಣಿಗೆ, ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂವಹನ ಸಂಬಂಧಿತ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಜನರಿಗೆ ಈ ಯೋಗವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಹೊಸ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಹ ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಯೋಗವು ನಿಮಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ತಂದಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಈ ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಶುಭ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜೀವನದ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ಶುಭವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲಿದೆ. ಹಿರಿಯರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಭದ್ರ ರಾಜಯೋಗವು ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಸಮಯವು ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಡ್ತಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಈ ಸಮಯವು ನಿಮಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿಯೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು.