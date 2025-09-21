ಗುರು-ಶುಕ್ರನಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಯೋಗ, ಈ ರಾಶಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಳ, ಸಂಪತ್ತು
guru shukra ardhakendra yoga will give money to these zodiac signs ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 25 ರಂದು ಶುಕ್ರ ಮತ್ತು ಗುರುಗಳು 25 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅರ್ಧಕೇಂದ್ರ ಯೋಗವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ
ನವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ದೇವತೆಗಳ ಗುರು ಗುರುವು ರಾಕ್ಷಸರ ಗುರುವಾದ ಶುಕ್ರನೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿ ಅರ್ಧಕೇಂದ್ರ ಯೋಗವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೂರು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಅದೃಷ್ಟ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ವೃಷಭ
ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಅರ್ಧಕೇಂದ್ರ ಯೋಗವು ಜೀವನದ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಗುರುವು ಲಗ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಬುಧ ನಾಲ್ಕನೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯುವ ಸಮಯ ಆನಂದದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿ, ಮನೆ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಯಿಂದ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಜನರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಸಿಂಹ
ಈ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ, ಬುಧ ಮತ್ತು ಗುರುವಿನ ಅರ್ಧ ಕೇಂದ್ರ ಯೋಗವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಶುಕ್ರನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ, ಇದು ಶುಭ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಗದ ಪ್ರಭಾವದಡಿಯಲ್ಲಿ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜೀವನದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಹಿಂಜರಿಯುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಮತ್ತು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಧನು
ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರನ ಅರ್ಧಕೇಂದ್ರ ಯೋಗವು ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಭ. ಈ ಅವಧಿಯು ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಹ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದೇಶ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಅನುಭವವನ್ನು ತರುವುದಲ್ಲದೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ.