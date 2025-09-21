ಇಂದು ಬುಧ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಸ್ಥಾನ ಬದಲು, ಇದು ಈ 3 ರಾಶಿಗೆ ಮನೆ, ಭೂಮಿ ಭಾಗ್ಯ
mercury and moon transit these are luckiest zodiac signs ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 21 ರಂದು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಈ ದಿನ ಬುಧ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ಚಲನೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.
ಚಂದ್ರ, ಬುಧ
ಭಾನುವಾರ ಚಂದ್ರನು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯಿಂದ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ರಾಜಕುಮಾರ ಬುಧ ಈ ದಿನ ಉತ್ತರ ಫಲ್ಗುಣಿ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಸ್ತ ನಕ್ಷತ್ರವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಆಗಸ್ಟ್ 28 ರವರೆಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಗವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಬಹಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ, ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಧೈರ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮಾರ್ಗಗಳು ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತವೆ. ಹೊಸ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಭೌತಿಕ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಮಾತಿನಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕಾಟವೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಸಹ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಬುಧ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರನ ವಿಶೇಷ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಮನೆ ಅಥವಾ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ಇವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳ ಮೇಲೆ ನೀವು ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಈ ಸಮಯವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೂ ಶುಭವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.